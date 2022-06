Lyt til artiklen

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, takkede det ukrainske fodboldlandshold for 'to timers lykke', efter de leverede en god præstation i en fantastisk kulisse i landsholdets første officielle kamp siden den russiske invasion af Ukraine.

Ukraine besejrede nemlig Skotland på udebane med 3-1 i en VM-kvalifikations playoffkamp og er nu blot en enkelt sejr fra sikre sig en billet til det forestående VM i Qatar i november og december.

»Der er tidspunkter, hvor du ikke behøver mange ord! Stolthed er nok! Simpelthen takket være jer. To timers lykke, som vi ikke er vant til lige nu. De gik ud. De kæmpede. De holdt ud. De vandt, fordi de er ukrainere,« lød det fra Zelenskyj i et Instagram-opslag efter den Ukrainske sejr.

Der var da også særdeles rørende scener efter kampen, da flere ukrainske fans brød ud i gråd, og dansede og sang længe efter, at de ukrainske landsholdsspillere havde fejret sejren med fansene og forladt banen.

Foto: ANDY BUCHANAN Vis mere Foto: ANDY BUCHANAN

»Jeg har ingen følelser tilbage, alle følelser er efterladt ude på banen. Denne her sejr er ikke for mig, den er ikke for vores spillere, men for vores land. Dette var en kæmpe sejr for Ukraine, sagde Ukraines landstræner Oleksandr Petrakov.

»Spillerne gav alt for de mennesker, de spiller for. De spillede for dem, der så med hjemmefra, for de væbnede styrker i skyttegravene, for dem på hospitalerne,« tilføjede han.

Da Rusland invaderede Ukraine, blev de ukrainske fodboldligaer sat på pause med det samme.

De ukrainske spillere har heller ikke kunnet træne i deres hjemland, og mange af spillerne har ikke været i kamp i flere måneder på grund af krigen.

På næsten mirakuløs vis kan det ukrainske fodboldlandshold alligevel sikre sig en VM-billet, når de møder Wales på søndag i den afgørende playoffkamp.