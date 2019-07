Hold nu fast, for et hug!

FCKs græske midtbaneprofil Carlos Zeca smadrede et vildt mål ind for de danske mester i onsdagens Champions League-kvalifikationskamp mod walisiske The New Saints.

Anføreren leverede et drøn at en langskudsscoring til 1-0.

Fra cirka 25 meter smadrede grækeren til læderet med et hård vristspark, og så sejlede kuglen op i hjørnet uden chance for gæsternes keeper.

Se målet øverst i artiklen.

Scoringen i starten af anden halvleg efter gjorde, at The New Saints skulle jagte tre scoringer for at holde liv i Champions League-drømmen.

Kampen er endnu ikke færdigspillet, men FCK lader til at være sikkert på vej mod næste runde i Champions League-kvalifikationen.

Her blev det tidligere onsdag afgjort, at det er serbiske Røde Stjerne, der venter FCK, hvis de går videre.