For syv måneder siden kom Mathias 'Zanka' Jørgensen og konen Nanna Marie Linding Jattas første barn – lille Axel – til verden, men fødslen gik slet ikke som forventet.

Parret finder først ud af, at Nanna Marie Linding Jatta skal føde i London, da hun er 34 uger henne. Og i den engelske hovedstad tager tingene en drejning, som parret ikke var klar på.

Det fortæller Nanna Marie Linding Jatta i podcasten 'To The Moon, Honey.'

Parret havde set frem til en naturlig fødsel, hvor Nanna Marie Linding Jatta gerne ville have født i vand og i hyggelige omgivelse. De finder en fødselslæge på Google, som de vælger af den eneste grund, at han er den eneste læge på søgemaskinen, som har fået anbefalinger. Sent henne i processen finder de dog ud af, at lægen er ekspert i planlagte kejsersnit.

Bedre blev det ikke, da det går op for lægen, at Mathias 'Zanka' Jørgensen spiller for lægens yndlingshold Brentford, som får snakken til at gå mere på fodbold end på fødsel.

»Jeg følte mig undermineret som den mor, der skulle til at føde. Lige pludselig handlede det om min mand og hans fodbold, som det jo oftest gør, men jeg følte bare, at det var mit rum til at sige fra og til, så det endte med at blive en igangsættelse en uge før, fordi han mente, Axel var en kæmpe basse og alt for stor over skuldrene til at få ham ud af min lille krop,« siger Nanna Marie Linding Jatta i podcasten.

Herefter tager fødslen en ubehagelig drejning. Axels puls falder hurtigt og lægen konstaterer, at der er tale om navlesnorsnedfald, som er når navlestrengen er på vej ud før barnet og det er ret alvorligt.

Lægen konstaterer derfor, at hun er nødt til at få et kejsersnit.

Ti timer efter et vellykket kejsersnit begyndte en børnelægelæge at snakke i en masse lægefaglige termer på engelsk, som parret havde svært ved at forstå. Axel hvæser og det går ikke væk, og da ordet meningitis bliver nævny går det op for dem, hvad det er der foregår.

»Jeg ved godt, hvad meningitis er. Jeg ved godt, at det er hjernehindebetændelse, og at det er rimelig seriøst. Der brød min verden bare sammen. Skal jeg overhovedet gøre mig den umage at elske ham? For hvad nu, hvis han ikke er her lige om lidt,« er den alvorlige første tanke, der falder Nanna Marie Linding Jatta ind, som hun siger det i podcasten.

Parret er indlagt med Axel i seks døgn, mens den lille ny får behandling.

Nanna Marie Linding Jatta fortæller i podcasten, at Axel i dag er en sund og rask dreng, men at de aldrig fandt ud af, hvad der var galt med Axel. Den lille dreng hvæser stadig lidt en gang imellem.