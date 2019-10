Et seks dage gammelt billede af den danske landsholdsspiller Mathias Zanka Jørgensen er begyndt at brede sig på de sociale medier som ringe i vandet.

For billedet kan være belastende for den danske forsvarsspiller, der til dagligt spiller for tyrkiske Fenerbahce.

I forbindelse med en kamp mod Denizlispor 20. oktober stiller Zanka sammen med resten af Fenerbahces trup op til foto iført en t-shirt med skriften: ‘Vatan Size Minnettar’.

Det betyder ifølge en oversætter, B.T. har været i kontakt med: ‘Fædrelandet/hjemlandet er jer taknemmelig’.

Teksten akkompagneres med et billede af en rød soldat, der gør honnør, hvilket kan tolkes som en reference til Tyrkiets landsholds omdiskuterede gestus.

Allan Sørensen, der er Weekendavisens udenrigskorrespondent i Mellemøsten, fortæller, at Zanka befinder sig i en svær situation, fordi han er tvunget til at blive gjort til reklame for Tyrkiets bombastiske propaganda af deres invasion af Syrien.

»Det ser forfærdeligt ud. Den tyrkiske invasion af det nordlige Syrien er omstridt og kritiseret fra europæisk side, fordi vi snakker krigsforbrydelser og etnisk udrensning. Så det er en voldsom udmelding, at han står med sådan en trøje på,« siger Allan Sørensen, der samtidig slår fast, at han tror, Zanka er blevet tvunget til at tage trøjen på, og han efterlyser, at et større europæisk organ såsom UEFA går ind og hjælper sportsfolkene i Tyrkiet:

»Hvis Zanka tager den beslutning, at han ikke vil bære trøjen, så kommer han i bedste fald til at ende på bænken, og hans karriere kan blive ødelagt. Derfor efterlyser jeg et større europæisk organ, der kan holde Tyrkiet ansvarlige og give dem store sanktioner mod at blande politik og sport sammen på den her måde.«

Billedet af Zanka og det politiske budskab er også nået frem til folketingets nestor og formand for Kulturudvalget, Bertel Haarder.

Han mener heller ikke, at Zanka har båret trøjen med sin gode vilje.

»Det er en stor beslutning, men så længe han er der, er han nødt til at gøre, som klubben befaler. Så må han jo overveje, om han vil spille i den klub på de vilkår. Det er jeg sikker på, at han allerede overvejer, og jeg tror, at han kan se problemet.«

Bertel Haarder mener dog også, at Zanka må tage de tæsk, der følger med. Og noget tyder på, at der kan være en del af dem på vej.

»Lad os forestille os, at de i klubben fik at vide, at de skulle bære hagekors på deres trøjer, så tror jeg også, at de fleste i klubben ville betakke sig. I det her tilfælde handler det om en fodboldklub i en diktaturstat, som udvikler sig værre og værre og nu også er begyndt at erobre dele af nabolande.«

»Derfor er jeg sikker på, at Zanka gør sig sine overvejelser. Det, han kan gøre, er, at han kan vælge en anden klub, og det er en stor beslutning, som jeg helt trygt overlader til ham selv.«

Er det fair, at folk kritiserer Zanka selv for at bære trøjen?

»Det må Zanka altså finde sig i. Tyrkiet er altså blevet en stat, som overskrider en række grænser for, hvad en moderne demokratisk stat kan gøre. Om han vil tage konsekvensen, det er hans egen beslutning.«

Tror du, at han kunne have valgt ikke at tage den trøje på?

»Nej, det tror jeg ikke, han har kunnet. Så er jeg sikker på, at han ikke ville have gjort det.«

Allan Sørensen kan ikke komme i tanke om lignende situationer, hvor sport og politik på lignende vis er blevet blandet sammen på så stor en skala, som det er tilfældet her.

Han fortæller, at Tyrkiet tegner et helt særligt budskab til Europa og til de lande, der fordømmer deres handlinger, ved at bruge europæiske sportsudøvere som afsender på deres propaganda

»Det entydige budskab er jo, at vi står sammen om den her beslutning, og at det er den rigtige beslutning. Man samler nationen, og det er en fuckfinger til resten af Europa, at Tyrkiet kan fremvise europæiske afsendere på deres propaganda.«

» Det er et stærkt signal, at de kan sige: 'se, nu har vi nogle af jeres egne, der står og reklamerer for vores invasion af Syrien', og det er at håne hele resten af Europa gennem sportsverdenen« siger Allan Sørensen:

»Det er ren totalitær reklame, som han selvfølgelig ikke skal være en del af, og det tror jeg også godt han ved.»

B.T. forsøger at komme i kontakt med Zanka via hans agent Ivan Marko Benes.