Thomas Frank og Brentford-ledelsen skal frem med brikkerne og lægge et puslespil i den kommende tid.

Puslespillet skal vise, hvordan Brentford-truppen skal sættes sammen forud for næste sæson, og en af brikkerne i spillet er danske Mathias Zanka Jørgensen.

Den tidligere FC København-anfører har kontraktudløb til sommer, men Brentford har en option, som betyder, at klubben kan forlænge aftalen med den 31-årige midterforsvarer med et år.

På trods af en længerevarende skade, som han først for nylig er kommet tilbage fra, har forsvareren leveret et godt indtryk hos cheftræneren, inden brikkerne skal samles.

October 24, 2021, London, United Kingdom: London, England, 24th October 2021. Mathias Zanka Jorgensen (C) of Brentford celebrates after he scores to make it 1-1 during the Premier League match at Brentford Community Stadium, London. Picture credit should read: Paul Terry / Sportimage(Credit Image: © Paul Terry/CSM via ZUMA Wire) (Cal Sport Media via AP Images) Foto: Paul Terry Vis mere October 24, 2021, London, United Kingdom: London, England, 24th October 2021. Mathias Zanka Jorgensen (C) of Brentford celebrates after he scores to make it 1-1 during the Premier League match at Brentford Community Stadium, London. Picture credit should read: Paul Terry / Sportimage(Credit Image: © Paul Terry/CSM via ZUMA Wire) (Cal Sport Media via AP Images) Foto: Paul Terry

»Jeg vil sige, at jeg har været tilfreds målt på de præstationer, han har leveret på banen - og på hans personlighed og input uden for banen har jeg været rigtig tilfreds. Det må jeg sige.«

»Nu bliver det en bred vurdering af truppen, Zanka og holdet, som vi tager med i en vurdering. Vi skal sætte os ned og lægge det hele sammen, for det er en del af et større puslespil nu,« siger den danske Brentford-cheftræner og tilføjer, at Brentfords uvisse fremtid også har spillet ind på, at der endnu ikke har været en afklaring:

»Vi har på et tidspunkt kunnet være lidt bekymrede for, om vi endte i den ene eller anden række, og det kunne have påvirket det i begge retninger - om vi eller om Zanka ville forlænge.«

Thomas Frank fortæller, at puslespillet forventes at være lagt inden for 'nogle uger' eller i hvert fald inden afslutningen på sæsonen.

Her er der seks kampe tilbage, og i seneste runde vendte Zanka så tilbage i aktion - for første gang siden han skadet udgik mod Norwich i november.

Han var med fra start, da West Ham blev nedlagt med 2-0.

»Jeg roste ham efter West Ham-kampen, og jeg synes, det var virkelig imponerende, hvordan han trådte ind og spillede med autoritet, kommunikerede med sine medspillere, var dejlig rolig med bolden og afklaret i sit forsvarsspil. Så det var meget imponerende, og nu håber vi, at han kan være klar resten af sæsonen,« siger Thomas Frank.

Brentford er lige nu placeret som nummer 13 i Premier League, og oprykkeren har nu så godt som sikret sig endnu en sæson i Premier League, da der er 12 point ned til Burnley under nedrykningsstregen.

Lørdag kan Frank, Zanka og resten af Brentford-mandskabet tage et stort skridt mod at sikre overlevelsen, når Watford venter klokken 16.00 - og det skal blive spændende at se, om Frank finder plads til Zanka-brikken blandt de startende 11.