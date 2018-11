Jeg kunne ikke lade være med at lade tankerne gå lidt over to år tilbage i tiden, da jeg mandag aften sad på stadion i Aarhus og så Danmarks landskamp mod Irland.

Helt præcis tilbage til den 31. august 2016, hvor Mathias 'Zanka' Jørgensen blev mødt med en pibekoncert, da han blev skiftet ind i en landskamp mod Liechtenstein i Horsens.

Nu kom samme Zanka op til anden halvleg med anførerbindet om sin højre overarm.

Danmarks mest forkætrede fodboldspiller havde fået det, man godt kan kalde for den ultimative anerkendelse. Han var anfører for Danmark.

Javel, Simon Kjær var skadet, Kasper Schmeichel var i karantæne, og Christian Eriksen var netop blevet udskiftet, men alligevel oplevede jeg den diskrete honnør fra landstræner Åge Hareide som kulminationen på flere års vellykkede beslutninger fra Mathias 'Zanka' Jørgensens side.

Sådan tror jeg bestemt også, han selv oplevede det, for efter kampen fortalte den danske kaptajn, at han skulle have sit anførerbind med hjem for at se, om ”jeg på en smart måde kan få lavet et lille memoralie”. Det var sådan, han udtrykte det.

Den 28-årige Mathias 'Zanka' Jørgensens karriere har været længe undervejs, for han fik faktisk debut på landsholdet for mere end ti år siden i en kamp mod Wales.

Dengang var han en talentfuld, men totalt ufærdig forsvarsspiller i FC København, og det blev han længe ved med at være. Både før og efter hans forhastede klubskifte til PSV Eindhoven, hvor han ikke kunne komme på holdet.

Så må man til gengæld sige, at den danske centerback tænkte sig anderledes godt om, da han i sommeren 2017 skulle vælge destinationen for sit næste udlandsophold.

Her var situationen den, at Zanka skulle høste frugterne af en aldeles fremragende sæson 2016/17 for FC København, hvor han i øvrigt også endte med at bære anførerbindet i sin sidste halvsæson.

I den situation må det have været fristende for Zanka at vælge en topklub i Holland, Belgien eller Tyskland. I stedet valgte han Huddersfield, der netop var rykket op i Premier League og af stort set alle iagttagere var dømt til at rykke ned igen med et brag.

At spille i Premier League er selvsagt rigtigt mange fodboldspilleres største drøm, og jeg er sikker på, at Østerbro-drengen også får sit fodboldspil godt betalt i det engelske, men jeg tog alligevel også hans valg af Huddersfield som et udtryk for, at nu ville Mathias 'Zanka' Jørgensen godt teste, hvor robust en forsvarer, han egentlig var blevet.

Livet som centerforsvarer i FC København kan til tider være mageligt. Men det er livet som centerforsvarer i Huddersfield ikke.

Man kan bestemt heller ikke sige andet end, at Zanka har bidt sig fast i Huddersfield. I sidste sæson spillede han ganske enkelt samtlige 90 minutter i samtlige 38 Premier League-kampe, og i denne sæson har han kun siddet ude i en enkelt kamp med en mindre skade. Den kamp tabte Huddersfiled i øvrigt 1-6.

Forløbet, som konstant presset centerforsvarer i Huddersfield, har gjort Zanka godt. Han lærte hurtigt, at i Premier League har man ikke meget tid på bolden, han lærte at satse mindre i sit spil, han lærte at være mere omhyggelig med sin opdækning, men han rettede hele tiden ind på en måde, så han stadig var Zanka!

Og med det mener jeg, at den arrogante, selvsikre udstråling stadigvæk var på plads. 'Nå, hedder du Harry? Og hvad så? Dig skal jeg nok pakke ind'.

Det er dette engelske forløb, der har gjort Zanka til fast mand på det danske fodboldlandshold. Parret med en nærmest engleagtig tålmodighed. For siden Hareides tiltræden som A-landsholdstræner har Zanka stille og roligt skullet overhale Jannik Vestergaard, Andreas Bjelland og Andreas Christensen på sin vej mod at blive Simon Kjærs makker.

Det er ikke sket ved at bræge i pressen, men det er sket ved, at hver eneste gang, Zanka fik en mulighed, enten som indskifter eller som starter i en venskabskamp, så var han god.

Og i modsætning til konkurrenterne, spillede Zanka jo hver eneste kamp på sit klubhold, så han var optimalt trimmet hver gang, der bød sig en lejlighed på landsholdet.

Det afgørende ridderslag i forløbet var, da Zanka startede inde i VM ottendedels-finalen mod Kroatien, mens Andreas Christensen var bænket. Det var der, han overhalede definitivt. Og hvis der var nogen, der havde behov for at få Zankas position på landsholdet yderligere bekræftet, så fik de det i mandags i Aarhus.