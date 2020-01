Ifølge B.T.s oplysninger er den danske midtstopper Mathias 'Zanka' Jørgensen på vej til Fortuna Düsseldorf i den tyske Bundesliga.

Det sker på en lejeaftale for resten af sæsonen.

'Zanka' startede godt i Fenerbache, men er siden røget ud i kulden.

Med et EM på hjemmebane in mente tog midtstopperen derfor konsekvensen, og er skiftet i håb om mere spilletid for at forøge sin chanche for en EM-billet til sommer.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

'Zanka. er kun startet i tre af de sidste ti kampe for Fenerbache.

Fortuna Düsseldorf ligger sidst i Bundesligaen efter 19 kampe med 15 point.

Bundproppen har lukket 40 mål ind, og danskeren skal derfor forsøge at sætte en prop i forsvaret i jagten på flere point.

Danskeren modtog tilbage i efteråret står kritik for at være iført en t-shirt, der støttede op om tyrkiets militær i forbindelse med indtoget i Syrien.

I et interview med DR Sporten fortalte landsholdsspilleren om dilemmaet:

»Jeg vidste godt, at det her var et stort dilemma. Men det er svært at skulle nå at tage den helt korrekte beslutning på 45 minutter på vej ind til kamp. Der var så mange ting at tænke på, før jeg kunne beslutte mig for den rigtige måde at gøre det på.«

»Jeg vidste godt, at der var kulturforskelle. Det er der alle steder. Men hvis man mener, at jeg skulle have forudset en storpolitisk situation, som foregår på verdensplan, så synes jeg måske, det er lidt meget at bede en professionel sportsudøver om,« siger landsholdsspilleren.

Mathias 'Zanka' Jørgensen har spillet 28 landskampe for Danmark.