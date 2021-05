Mathias "Zanka" Jørgensen og Nicolai Boilesen er stolte over at have klemt sig med i truppen til fodbold-EM.

På et af ydermandaterne kom stopperen Mathias "Zanka" Jørgensen med i den danske EM-trup tirsdag aften, da landstræner Kasper Hjulmand udtog 26 spillere.

Det er noget, han er både stolt og beæret over efter en vanskelig sæson hos FC København, der skuffende endte som nummer tre i Superligaen.

Forklaringen er ifølge ham selv, at han nemt kan gå ind i truppen og spille for det danske landshold, som han har optrådt for 34 gange i karrieren.

- Jeg kender alle i landsholdstruppen og ved, hvad der bliver forventet, så jeg føler mig klar til at gå ind og bidrage, så vi kan gøre det til en helt speciel sommer for alle, der følger med.

- Det er en stærk gruppe med gode mennesker, så jeg ser meget frem til at møde alle og komme i gang med forberedelserne snart, siger Mathias "Zanka" Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Danmark skal være medvært ved EM, og Hjulmands tropper spiller alle tre gruppekampe mod Finland, Belgien og Rusland i Parken i København i juni.

- Muligheden for at være en del af en EM-slutrunde i Danmark, i København og i Parken, er once in a lifetime og noget alle danske topspillere har drømt om at komme i betragtning til.

- Jeg er glad for, at landstræneren har vist mig den tillid og stoler på, at jeg kan levere, hvis han vælger at bruge mig.

- Det er ingen hemmelighed, at det har været en udfordrende sæson for os i FCK, men jeg synes både personligt, og vi som hold har vist, hvad vi kan i de store kampe på det seneste, siger han.

Også FCK-holdkammeraterne Jonas Wind og Nicolai Boilesen kom med i truppen som de eneste markspillere fra Superligaen.

- Jeg er helt vildt stolt og glad for, at landstræneren og teamet omkring ham giver mig den her mulighed. Det er noget, som alle danske spillere drømmer om at være en del af - og nu er jeg så heldig at være blandt de udvalgte.

- Jeg glæder mig meget, for det er historisk, at man får lov at spille et EM hjemme i Parken. Så jeg vil gøre alt for at bidrage til, at vi klarer os godt, siger Boilesen.

/ritzau/