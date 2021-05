30-årige Anders Christiansen og 31-årige Mathias "Zanka" Jørgensen er de største kaniner i den danske EM-trup.

FC Københavns forsvarspiller Mathias "Zanka" Jørgensen og midtbanespilleren Anders Christiansen fra Malmö FF er de største overraskelser i landstræner Kasper Hjulmands EM-trup.

Hjulmand udtog tirsdag 26 spillere til slutrunden, og de fleste var velkendte navne.

Men 30-årige Christiansen var en pæn overraskelse, eftersom han spillede sin kun tredje og seneste A-landskamp tilbage i 2015, da landstræneren hed Morten Olsen.

31-årige Zanka har 34 kampe på sit cv og har tidligere spillet under Hjulmand, men dog ikke i VM-kvalifikationskampene i løbet af 2021.

Zanka får selskab af sine holdkammerater fra FCK, Nicolai Boilesen og Jonas Wind, til EM, mens der til gengæld ikke blev plads til kreative Rasmus Falk, der ellers har fået debut under Hjulmand.

De unge offensivprofiler Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen er som ventet også med efter deres flotte kampe i VM-kvalifikationen, mens rutinerede folk som højreback Henrik Dalsgaard og midtbanespiller Lasse Schöne er fravalgt.

Dalsgaard og Schöne har begge fået beskeden telefonisk.

- Det var hårdt at tale med Henrik og Lasse, fordi de har været så stor en del af det her hold. De havde været selvskrevet til holdet, hvis der havde været EM sidste år, siger landstræneren til TV3+ og tilføjer:

- Det er to rigtig dygtige spillere, der også er dygtige nok til at være med, men jeg har selvfølgelig vurderet, at andre har været bedre. Det er ikke altid et fravalg, når man tilvælger noget andet.

Frem til 1. juni kan der skiftes frit ud i truppen, inden Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) skal have den endelige liste med 26 spillere.

Hjulmand kan dog ved eventuelle skader eller sygdom stadig skifte ud i truppen efter deadlinen frem til åbningskampen mod Finland 12. juni.

Oprindeligt havde Uefa kun tilladt deltagerne ved EM at tage 23 spillere med til slutrunden, men det blev i april ændret til 26 spillere af hensyn til eventuelle udbrud af coronavirus i trupperne.

Til kampene ved EM må kun 23 spillere deltage per hold, hvorfor tre spillere altså skal sidde på tribunen i hvert opgør.

Danmark spiller alle sine tre indledende gruppekampe ved EM på hjemmebane i Parken og åbner mod Finland 12. juni.

Fire dage senere gælder det opgøret mod stærke Belgien, og 21. juni venter Rusland i sidste opgør.

/ritzau/