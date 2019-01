Mathias 'Zanka' Jørgensen, Jonas Lössl og Philip Billing har fået ny træner.

Fremover bliver det tyske Jan Siewert, der skal stå i spidsen for Huddersfield. Det fremgår af klubbens hjemmeside.

Og ifølge klubbens bestyrelsesformand, Dean Hoyle, skyldes valget af den 36-årige tysker, at han blandt andet på nogle punkter minder om den tidligere træner David Wagner, som klubben opnåede gode resultater med.

Dog understreger Hoyle også, at Jan Siewert er sin egen. Han er en træner, som den engelske klub har holdt et vågent øje med, da man inden David Wagners opsigelse ville forberede sig på den dag, det ville blive nødvendigt at hente en ny træner - hvad enten Wagner fik et tilbud fra en anden klub eller sagde op.

Mathias 'Zanka' Jørgensen (tv.) og Philip Billing (th.). Foto: ANDREW YATES Vis mere Mathias 'Zanka' Jørgensen (tv.) og Philip Billing (th.). Foto: ANDREW YATES

Første gang Huddersfield var i kontakt med Jan Siewert var for hele to år siden, og efterfølgende har klubben ikke sluppet ham af syne.

»Hans ry i branchen er rigtig godt. Han er kendt som en ambitiøs træner, der har mange kvaliteter og en stærk filosofi. Derfor overraskede det os heller ikke, da han skiftede til en af verdens største klubber - Borussia Dortmund,« siger Hoyle med henvisning til, at det er i den tyske klub, Jan Siewert er hentet. Her var han træner for Borussia Dortmund ll, altså reserveholdet.

Og da Jan Wagner meddelte, at han ønskede at stoppe i Huddersfield senest til sommer, slog klubben til i forhold til Siewert.

»Vi satte hurtigt et møde op med ham. Hans navn var stadig i toppen af vores liste over mulige afløsere. Der var med det samme en forbindelse. Man kunne se, hvorfor der er så høje tanker om ham. Hans måde at artikulere på, hans passion, og så har han en stor ambition om at få succes,« siger Hoyle.

Mathias Zanka Jørgensen (tv.) og Jonas Lössl. Foto: ANDREW YATES Vis mere Mathias Zanka Jørgensen (tv.) og Jonas Lössl. Foto: ANDREW YATES

Første opgave for Jan Siewert i den bedste engelske række bliver 29. januar.

Her venter Everton på hjemmebane for Huddersfield, der har hårdt brug for point.

Mathias 'Zanka' Jørgensen og co. har blot skrabet 11 point sammen i 23 kampe. Og det bliver også interessant at se, om netop Mathias 'Zanka' Jørgensen får spilletid igen.

For den danske landsholdsspiller var i weekenden sat af holdet, som han så godt som har spillet fast for.