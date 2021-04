»Jeg er pisseirriteret over det. Det har jeg da også sagt til Jess. Jeg er ikke enig i de grunde, han kommer med.«

Sådan lyder det fra Mathias ‘Zanka’ Jørgensen til Canal 9 om cheftræner Jess Thorups beslutninger, efter FC København søndag spillede 2-2 i et opgør mod FC Nordsjælland, hvor 'Zanka' kun blev indskiftet af ren nød, da Nicolai Boilesen så rødt allerede efter 18 minutters spil.

Den mangeårige FCK-profil startede igen på bænken til opgøret, og han er langtfra tilfreds med sin situation i klubben.

»Når man har spillet næsten 300 kampe og vundet fem mesterskaber, så tror jeg trods alt, at man har sin status. Men jeg er da helt enig i, at jeg synes, jeg er for god til at sidde på bænken i FCK,« lød det fra 'Zanka' efter kampen.

Mathias 'Zanka' Jørgensen er frustreret over sin situation i FCK. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias 'Zanka' Jørgensen er frustreret over sin situation i FCK. Foto: Liselotte Sabroe

Han fortæller selv, at FC Københavns cheftræner, Jess Thorup, har besluttet, at 'Zanka' skal indfinde sig med en periode på bænken, på grund af at Superliga-stjernen satte sig selv over holdet.

Episoden, der fik Thorups tillid til 'Zanka' til at dale drastisk, var, da midterforsvareren valgte at slå ud efter en modstander til en reserveholdskamp, hvor han blev udvist for forseelsen.

Siden har Mathias 'Zanka' Jørgensen set mere til bænken, end har han til grønsværen. Og hvis den situation fortsætter, er han ikke sikker på, hvad fremtiden bringer for den 30-årige forsvarsspiller efter denne sæson.

»Alt har en indvirkning. Jeg skal jo ikke stå og lyve her. Jeg overvejer situationen løbende, men nu må vi se, hvad der sker til slut i sæsonen.«

Jeg synes, jeg er for god til at sidde på bænken i FCK

'Zanka' har dog ikke lagt skjul på, at han har én kæmpe stor drøm: at deltage i EM på hjemmebane til sommer.

Han mener ikke, at hans tid på bænken i FCK har haft nogen indvirkning på, om han kan spille sig tilbage på landsholdet eller ej.

For ham har det været lidt ligesom en lille skadespause, hvor det nu handler for 'Zanka' om at vise, hvad han kan til træning. Han vil prøve at bevise, at han er den bedste midterforsvarer i klubben og derfor også skal spille. Og selvom at det danske landshold har præsteret fantastisk i de seneste kvalifikationskampe til VM i Qatar – uden 'Zanka' i truppen – mener FCK-spilleren ikke, at det kommer til at have nogen betydning for hans EM-drømme.

»Jeg har også været en del af et landshold i fem år, der har gjort det godt. Men man bliver ikke udtaget på tidligere meritter. Det handler om at ramme en god form og så tage den derfra,« slutter Mathias 'Zanka' Jørgensen.