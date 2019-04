Mathias Zanka Jørgensen giver nu også sin mening til kende i sagen om homofobi-sange på danske stadions.

Helt præcist bliver der sendt en solid stikpille til Fodboldens Disciplinærinstans, der fredag har givet henholdsvis OB og Brøndby en bøde hver på 25.000 kroner.

Det er dog Disciplinærinstansens begrundelse for bøden til OB, som Zanka brokker sig over.

Her lyder det, at man har vurderet det som en mulig formildende omstændighed, hvis Viktor Fischer har været med til at opildne OB-fansene, så homosangen eskalerede i omfang.

»Vi tager alle ting med i vores vurdering, og der har vi fremhævet det her, som noget, der potentielt kan have forværret situationen,« sagde Jens Hjortskov, formand for Fodboldens Disciplinærudvalg, til B.T. fredag.

Det har fået Mathias Zanka Jørgensen til tasterne.

'Fodboldens Disciplinærinstans laver lige en Bonucci,' skriver Mathias Zanka Jørgensen på Twitter, efterfulgt af en storgrinende emoji. Han har siden fulgt op med endnu et tweet, hvor han skriver, at 'Jens Hjortskov har brug for en spindoktor'.

Her trækker den danske landsholdsspiller tråde til en anden sag, der har hersket de seneste uger - racisme.

Fodboldens disciplinærinstans laver lige en Bonucci — Mathias Zanka (@mzanka) 12. april 2019

Her var Juventus-spilleren Leonardo Bonucci ude med kommentarer om, at holdkammeraten Moise Kean selv var medskyldig i at modtage racistiske råb, da han provokerede modstanderholdets fans efter en scoring.

Når Fodboldens Disciplinærinstans indikerer, at Viktor Fischer kan have et medansvar for, at sangens omfang udviklede sig, minder de to situationer om hinanden, mener Mathias Zanka Jørgensen altså.

Forsvarsspilleren har selv tidligere været indblandet i en sag med Fodboldens Disciplinærinstans. Dengang var det som FCK-spiller, hvor han hyldede brugen af romerlys efter en kamp mod FC Porto. Her blev FCK tildelt en bøde på 10.000 kroner.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jens Hjortskov, men det har ikke været muligt.

Jens Hjortskov. Arkivfoto. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jens Hjortskov. Arkivfoto. Foto: Jens Nørgaard Larsen