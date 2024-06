Mathias "Zanka" Jørgensen overvejede at takke nej til at være gardering i EM-truppen.

Skal jeg til EM eller ej?

Det spørgsmål får Mathias "Zanka" Jørgensen først endegyldigt svar på fredag, og indtil da kan han ikke andet end at gøre sit bedste vel vidende, at han ikke selv har indflydelse på, om han skal med til slutrunden i Tyskland.

Tirsdag blev forsvarsspilleren fra Brentford udtaget som en gardering til EM-truppen, fordi Victor Nelsson kæmper med smerter i foden, og fordi Simon Kjær er i en genoptræningsfase efter en skade.

Det er en svær mental situation at befinde sig i, medgiver Mathias "Zanka" Jørgensen.

- Jeg ved, at jeg er her, hvis der er en af de andre, som ikke bliver klar. Det er jeg som sådan afklaret med, men det er ikke nemt. Det er den rolle, Kasper Hjulmand har stillet mig i udsigt, og som jeg sagde, at jeg godt kunne udfylde.

- Det har været lidt mere udfordrende mentalt, end jeg troede. Jeg går på en eller anden måde og håber på, at der er en af de andre, der ikke lykkedes med at blive klar. De ved selvfølgelig også godt, at jeg repræsenterer den risiko.

- Jeg troede ikke, det ville være så svært, og jeg ved ikke, om det er en ubehagelig følelse, men det er en ny følelse og en underlig følelse, som jeg ikke har prøvet før. Det har oftest mere været en konkurrencesituation, og det er det her ikke, siger "Zanka".

Onsdag aften blev han indskiftet i pausen af testkampen mod Sverige og gjorde det efter egen vurdering fornuftigt, uden at det var prangende.

- Indtil videre er jeg her for at hjælpe Danmark og hjælpe gutterne, og hvis det betyder, at jeg skal med på flyet, så er jeg det, og ellers har jeg ferie på fredag.

- Der er en af os, der bliver skuffet på fredag, siger forsvarsspilleren.

Torsdag i sidste uge fik "Zanka" besked om, at han ikke var udtaget til EM. Da Kasper Hjulmand så ringede mandag og indkaldte ham som gardering, overvejede han at takke nej.

- Selvfølgelig overvejede jeg det. Der er altid et ego og et menneske, som siger: "Ved du hvad, jeg har også et liv og en familie, som ikke skal passes, men som skal respekteres".

- Jeg er 34 år gammel. Det havde været noget andet, hvis jeg var 22 år, hvor det er nemt at sætte alt andet på pause.

- Alle de tanker går selvfølgelig gennem hovedet på én, men omvendt så er der måske ikke mange flere gange, jeg får lov til at repræsentere Danmark, og det var også med i overvejelserne. Så efter en god snak derhjemme blev vi enige om, at det var værd at spille chancen, siger han.

Hvis det bliver til en lang sommer i Tyskland, kan han glæde sig over, at han allerede nåede at få lidt familietid, inden han tilsluttede sig landsholdslejren. Sammen med kone og barn tilbragte han en uge i tyrkiske Bodrum efter sæsonafslutningen i Premier League.

/ritzau/