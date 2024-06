Hans EM-drøm afhænger af, at en holdkammerat ikke bliver klar.

Og det er en mærkelig og svær situation at stå i, indrømmer Mathias Zanka Jørgensen efter Danmarks 2-1-testsejr over Sverige i Parken.

Her blev han skiftet ind i pausen som afløser for Joachim Andersen, og han leverede en solid præstation, som du kan læse i B.T.s karakterer fra opgøret.

»Jeg ved godt, at jeg er her, hvis der er en af de andre, der ikke bliver klar. Det er jeg afklaret med, men det er ikke nemt. Det er nu en gang den rolle, Kasper (Hjulmand, red.) har stillet mig i udsigt, og den kunne jeg godt udfylde,« siger midtstopperen.

Men situationen har overrasket Brentford-spilleren.

»Det har været mere udfordrende mentalt, end jeg troede, det ville være. Jeg går og skal håbe – lidt langt ude – at en af de andre ikke lykkes med at blive klar. De ved også, at jeg repræsenterer den risiko, at de ikke bliver peget på. Én af os bliver skuffet på fredag.«

Derfor indrømmer Zanka også, at tanken om et 'nej' til Kasper Hjulmand havde strejfet ham.

»Selvfølgelig overvejede jeg at sige nej. Der er altid et eller andet indeni en – både et ego og et menneske – som siger, ved du hvad, jeg har også et liv og en familie, som skal respekteres.«

»Jeg er 34 år. Det havde været noget andet, hvis jeg havde været 22. Så er det nemt at sætte alt på et bræt. De her tanker går selvfølgelig gennem hovedet, men der er måske ikke så mange flere gange, at jeg får lov at repræsentere Danmark,« siger han.

»Efter en god snak derhjemme blev vi enige om, at det var det værd, at spille chancen. Hun (Zankas kone Nanna, red.) er ikke lige så vild med fodbold, som jeg er. Lad os sige det sådan,« griner han.

Torsdag fandt han ud af, at han ikke ville blive en del af 26-mandstruppen, men mandag ringede Kasper Hjulmand så og bad ham om at dukke op i landsholdslejren alligevel.

Og siden har den rutinerede forsvarsspiller nøje overvejet, hvordan han egentlig har det med i princippet at skulle håbe på, at en landsmand får EM-drømmen knust.

»Det har jeg brugt de sidste 24 timer på at bearbejde. Jeg troede ikke, det ville være så svært. Er det en ubehagelig følelse? Det ved jeg ikke, men det er en ny følelse, jeg ikke har haft før. Tidligere har det været en konkurrencesituation, men det er det ikke nu. Der er truffet et valg.«

»Jeg stillet mig selv spørgsmålet et par gange og brugt det meste af tirsdagen på at tænke over det og på at bearbejde de følelser, jeg går med i kroppen. Selvfølgelig har jeg talt med de andre om det. Der er ikke noget hemmeligt. Der er klare linjer om, hvorfor jeg er her, og hvem der er i risikozonen,« siger han.

Hvis enten Simon Kjær eller Victor Nelsson ikke når at blive helt klar til EM-slutrunden i Tyskland, står Zanka klar som erstatning.

Læs B.T.s dom over opgøret lige her.