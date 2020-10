Det var noget af en transferbombe, der sprang i FC København mandag aften.

For med tilgangen af fanfavoritten Mathias 'Zanka' Jørgensen fik klubbens fans det, de havde hungret efter hele transfervinduet.

Og ligesom fansene, er hovedpersonen da også selv godt tilfreds med skiftet hjem til Danmark.

»Jeg har savnet København. Ligegyldigt, hvor jeg er i verden, sammenligner jeg altid det sted med København,« siger den 30-årige landsholdsspiller i et interview på FCK's hjemmeside og tilføjer:

'Zanka' forlod FCK i 2017 som anfører. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 'Zanka' forlod FCK i 2017 som anfører. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg glæder mig til at finde ud af, hvor jeg skal bo. Jeg glæder mig til at gå rundt i København uden at skulle tænke på, at nu skal jeg snart rejse igen.«

Med udsigten til at skulle trække den hvide trøje over hovedet igen, er der ligeledes én bestemt holdkammerat, han ser mest frem til at skulle bruge hverdagen med:

»Det bliver godt at se alle drengene igen, og jeg glæder mig til at spille på hold med Viktor Fischer. Det var én af de ting, der talte for et skifte.«

Ifølge 'Zanka' er forholdet mellem de to fodboldkollegaer rigtig godt, og netop den forbindelse kan blandt andet blive vigtig for FCK-mandskabet, lyder det:

Viktor Fischer og Mathias 'Zanka' Jørgensen m. fl. under en VM-træning i 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer og Mathias 'Zanka' Jørgensen m. fl. under en VM-træning i 2018. Foto: Liselotte Sabroe

»Når han, jeg og holdet er i topform, så kan det blive rigtig sjovt.«

Den tidligere FCK-anfører skal først fremmest indtage rollen som leder ved at hjælpe holdkammeraterne dér, hvor han kan, uden for banen.

Vi (Fischer og 'Zanka', red.) skal være med til at skabe en god kultur og en god stemning omkring hele holdet,« forklarer han.

Mathias 'Zanka' Jørgensen fortalte tirsdag på et pressemøde i landsholdslejren, at han opsøgte andre muligheder, inden et skifte hjem til FCK blev aktuelt. Det kan du læse mere om HER.

Forsvarsspilleren er lejet ud til FC København for resten af sæsonen fra tyrkiske Fenerbahce.