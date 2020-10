Han er kun lige kommet hjem til FCK, men Mathias 'Zanka' Jørgensen er allerede trådt i karakter i den klub, han kender så godt.

Senest søndag mod AGF kunne den 30-årige forsvarsspillers røst høres meget.

Og netop det med at dirigere, er en rolle han gerne tager.

»Det er trods alt den position, jeg også har og qua erfaringen, er det meget, der skal gøre det i kampe som det her, hvor v måske ikke er ligeså meget på bolden, og der ikke er ligeså meget flot spil. Kommunikation skal være det, der får os ovenpå og er med til at give os det mentale overskud,« sagde Mathias 'Zanka' Jørgensen i et interview med TV3 Sport efter sejren over AGF.

Netop det mentale var noget, han nævnte som lidt af en udfordring i sæsonstarten, hvor FCK-mandskabet har fået for få point og samtidig er røget ud af Europa League.

Derfor var det da også et lidt hårdt ramt FCK-hold, som klubstjernen vendte hjem til i transfervinduet.

»Jeg tror ikke, der er nogle af drengene, der bliver irriterede eller sure over, jeg siger at de var en lille smule ramt på selvtilliden, og det kæmper vi med og arbejder på - at få den glæde tilbage som de manglede lidt efter en hård og lang sæson sidste år,« forklarede han i studiet. Hele interviewet kan ses i toppen af artiklen.

En af dem, der mod Aarhus viste, han havde selvtillid var den unge angriber Jonas Wind. Efter en flot sæsonstart sidste år fik han en grim skade, men nu er han for alvor ved at være tilbage.

Jonas Wind scorede på straffespark, og derefter gestikulerede han mod AGF-spillerne. Foto: Henning Bagger Vis mere Jonas Wind scorede på straffespark, og derefter gestikulerede han mod AGF-spillerne. Foto: Henning Bagger

Det var ham, der med et kækt Panenka-straffespark sikrede FCK sejren i Aarhus.

Og at han valgte at sparke på den måde, bekymrede overhovedet ikke i FCK-lejren.

»Jeg tror, han har helt styr på det, og han har vist gjort det på større scener end her, så det er selvfølgelig rigtig flot,« fortalte Mathias 'Zanka' Jørgensen, der også har talt med 21-årige Jonas Wind, som han har givet en særlig besked.

»Jeg har bedt ham om at tage en smule mere ansvar. Han er nu landsholdsspiller og spiller herinde, og der skal komme rigtig meget fra Jonas. Nu er han ikke bare et ungt talent, vi synes er dejligt at se på. Det er rart at se, når der er en målmand, der prøver lige at snakke lidt, så får han lidt tilbage og med lidt arrogance, jeg synes er på sin plads, når nogen prøver at psyke en,« sluttede forsvarsspilleren.