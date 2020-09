Yussuf Poulsen har ingen planer om at søge væk fra RB Leipzig. Han ser et stort potentiale i klubben.

RB Leipzig er gået fra 3. Bundesligaen til toppen af Bundesligaen og europæisk fodbold i de syv år, som den danske angriber Yussuf Poulsen har spillet i klubben.

Pokalskabet står dog fortsat gabende tomt, og sådan vil Yussuf Poulsen ikke efterlade det. For selv om syv år i samme klub efterhånden er et sjældent syn i topfodbold, er det stadig ikke tid til nye udfordringer for den 26-årige frontløber.

- Vi har ikke vundet noget endnu. Vi har været gode, og vi har udviklet os godt som hold, og vi er blevet en fast del af toppen i Tyskland, og vi har også vist, at vi kan kæmpe med de største i Europa, så min tid i Leipzig er ikke færdig endnu.

- Jeg er et godt sted, hvor jeg har mulighed for at tage endnu flere skridt. Vi mangler de sidste procenter, for vi er ikke helt gode nok til at slå de allerbedste, men vi har en meget ung træner og en meget ung trup, så vi bliver bedre, siger Yussuf Poulsen.

Danskeren er vokset i samme tempo som klubben. Da han som teenager skiftede fra Lyngby i sommeren 2013, havde han ikke selv forestillet sig at skulle spille Champions League-semifinale for RB Leipzig. Men det gjorde han 18. august i nederlaget mod Paris Saint-Germain.

- Selvfølgelig havde jeg ikke tænkt så langt, da jeg skiftede til Leipzig. Vores sportschef dengang, Ralf Rangnick, sagde, da han hentede mig, at jeg nok skulle få lov til at spille i Bundesligaen og Champions League på et tidspunkt, men i lang tid var det mere en drøm og en langtidsudsigt, siger danskeren.

Havde RB Leipzig vundet Champions League, skulle klubbens danske kamprekordholder med anførerbindet om armen have løftet pokalen som den første spiller.

- Selvfølgelig tænkte jeg på, at jeg kunne have været ham, der løftede pokalen. Vi var ikke taget derned, hvis vi ikke havde troet på det.

- Jeg gik og drømte om det og troede på, at det kunne lade sig gøre, men på dagen mødte vi et hold, der var bedre end os, siger Yussuf Poulsen.

Efter 0-3-nederlaget til PSG fik han fem dages ferie, inden han mødte ind til træning i sin tyske klub.

I denne uge træner han med det danske fodboldlandshold, som forbereder sig til de kommende Nations League-kampe mod Belgien og England.

Det bliver de første kampe under Danmarks nye landstræner, Kasper Hjulmand. I løbet af de to første dage i landsholdslejren har Hjulmand afleveret et positivt indtryk.

- Mit første indtryk af Kasper Hjulmand er rigtig godt. Vi har haft et rigtig langt fodboldmøde med ham, og det virker spændende.

- Vi glæder os til at se, hvor meget han kan være med til at rykke os. Vi har skabt en masse gode resultater, men vi skal blive ved med at forbedre os, selv om vi ikke har tabt i lang tid, siger Yussuf Poulsen.

I lighed med Kasper Hjulmand og flere andre landsholdsspillere ønsker han ikke at uddybe, hvad det er for nogle nye taktiske tendenser, man kommer til at se fra Danmark.

Hemmelighedskræmmeriet får formentlig først en ende, når Danmark lørdag møder Belgien i et tomt Parken.

/ritzau/