Et længe ventet fløjt lyder klokken 15.30 lørdag, når den første af de store fodboldligaer Bundesligaen igen byder på topfodbold.

Op til kampene har nogle spillere udtrykt deres bekymring for hele situationen med coronavirussen, og senest har den danske Dynamo Dresden-spiller Simon Makienok i et interview med B.T. fortalt om, hvordan han og hans holdkammerater ikke føler sig trygge.

I Leipzig fortæller den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen, at spillerne selv bestemmer, om de vil spille mod Freiburg.

»Det er ikke sådan, at vi sidder i klassen som børn og skal gøre lige det, som læreren siger. Alle kan frit beslutte, om de skal spille eller ej. Du er bare nødt til at overveje for og imod. På den ene side kan der være bekymringer, på den anden side har du kontrakt med din arbejdsgiver,« siger Yussuf Poulsen til RBLive.

Yussuf Poulsen er glad for, at Bundesligaen genstarter.. Foto: Henning Bagger

»Vi har fået at vide, at vi frit kan vælge. Alle bør selv bestemme, om de vil spille. Da corona-udviklingen stadig var i begyndelsen i marts, og vi skulle spille mod Freiburg, gik vi til den sportslige ledelse på egen hånd og udvekslede synspunkter. Det er menneskeligt at tænke over det, og alle forstod det. I sidste ende reagerede politikerne hurtigt,« tilføjer danskeren.

Han er fast besluttet på at gøre en god figur, når bolden ruller igen oven på en sæson, hvor han sågar er blevet rygtet væk fra klubben.

»Jeg havde et rigtig godt år i vores første Bundesliga-sæson. Så kom en ny konkurrent, Jean-Kevin Augustin, der skubbede mig lidt væk. Jeg formåede kun at få min plads tilbage i andet halvår af sæsonen. Så jeg har ikke noget imod, hvis tingene går tilbage sådan, det sluttede, så jeg kan få en fast plads på holdet og score 15 mål i næste sæson.«

Direktøren i Leipzig, Oliver Mintzlaff, slog for nylig fast, at klubben ikke vil af med Yussuf Poulsen.