Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen havde lørdag en sløj dag på kontoret.

Danskeren blev i landskampen mod Kroatien skiftet ind, for at blive skiftet ud blot få minutter efter. Og nu er der dårlige nyheder til Poulsen.

For Yussuf Poulsen blev skadet i kampen med en muskelskade, og den kommer til at holde ham ude i seks uger, skriver danskerens klub RB Leipzig på Twitter.

»En MRI-scanning vil blive udført i Danmark i starten af denne uge for at skaffe mere information,« skriver klubben.

Yussuf Poulsen. Foto: Liselotte Sabroe

Skaden kommer ovenpå to ringe landskampe fra landsholdsangriberens vedkommende.

I den første mod Østrig var Poulsen bemærkelsesværdig ringe og fik kun én ud af seks stjerner i B.T.s dom over kampen.

Og det var heller ikke meget bedre i Danmarks nederlag mod Kroatien i Parken, hvor Poulsen kom på banen, havde få mindre gode aktioner og blev skadet efter syv minutter inden for kridtstregerne.

Til kampen mod Kroatien fik Poulsen ikke nogen karakter, grundet sin korte tid på banen, men angriberens dag blev alligevel beskrevet som en »møgaften«.

Selvom det har set skidt ud på banen, er der dog noget andet, som Yussuf Poulsen i stedet kan glæde sig over.

I starten af juni bekræftede Leipzig-spilleren, at han skal være far. Det kan du læse mere om her.

Danmark vandt udekampen mod Østrig med 1-2, mens landsholdet tabte 0-1 til Kroatien. Poulsen var ikke på banen, da Danmark slog Frankrig med 1-2.

Næste landskamp bliver 13. juni, hvor Danmark skal forsøge at slå østrigerne endnu engang. Her er Yussuf Poulsen altså definitivt ikke med.