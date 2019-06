Mål, mål og mål.

Det er normalt ikke det første, man forbinder med den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen, men i denne sæson er det helt på sin plads.

Den offensive RB Leipzig-spiller har nemlig nettet hele 19 gange i 45 kampe i denne sæson. Men når man skal finde svaret på, hvorfor danskeren er gået hen og blevet en måltyv, er svaret simpelt.

»Jeg sparker bare noget mere. Jeg skyder mere på mål og kommer til flere chancer. Det er ikke, fordi jeg er mere effektiv end tidligere, men jeg vælger omhyggeligt, hvor jeg løber hen og hvornår. Så jeg er rigtig glad efter en god sæson for både holdet og mig selv,« siger han til B.T.

RB Leipzig har haft en stor sæson i Bundesligaen, hvor de endte på en tredjeplads. Og det har været med en brandvarm Yussuf Poulsen. Foto: ARMANDO BABANI Vis mere RB Leipzig har haft en stor sæson i Bundesligaen, hvor de endte på en tredjeplads. Og det har været med en brandvarm Yussuf Poulsen. Foto: ARMANDO BABANI

Yussuf Poulsen er tidligere blevet kritiseret meget for som offensivspiller ikke at score nok mål.

I de to forgangne sæsoner i Bundesligaen blev det da også blot til henholdsvis fem og fire scoringer kontra denne sæsons 15.

Og derfor sender han med et glimt i øjet også en lille venlig stikpille til sine kritikere.

»I starten hed det, at jeg ikke havde god nok teknik. Men så så folk, hvad jeg eksempelvis lavede mod Schweiz, og så fokuserede de i stedet på, at jeg ikke afslutter godt nok og ikke kan score mål,« forklarer han med et smil og fortsætter:

Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Foto: KAI PFAFFENBACH

»Og nu har jeg så lavet 19 mål i denne sæson. Hvad skal I nu snakke om? Men sådan er det jo, og jeg har selvfølgelig udviklet mig meget som spiller. Sådan er det, når man bliver ved med at spille på højeste niveau.«

For Yussuf Poulsen handler det nu om at overføre de gode præstationer fra den tyske Bundesliga til landsholdet.

»Det er altid fedt, når man har succesoplevelser. Det hjælper til, at man har en god følelse og selvtillid, når man er med på landsholdet. Det plejer at give et skub i forhold til, hvordan man så eventuelt kommer til at præstere i de landskampe, der venter.«

Danmark møder Irland fredag aften i Parken, inden Georgien kommer på besøg samme sted mandag.