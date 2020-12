Mens Yussuf Poulsen scorede for Leipzig, var Robert Skov involveret i dramatisk pokalkamp for Hoffenheim.

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen bød ind med en elegant scoring, da RB Leipzig tirsdag spillede sig videre i den tyske pokalturnering.

Leipzig vandt 3-0 over Augsburg i 16.-delsfinalen, og det var altså blandt andet takket være en danskerscoring.

Yussuf Poulsen startede ellers på bænken, men blev sendt på banen efter godt en times spil. Cirka ti minutter senere fik danskeren en bold i dybden, og han drev bolden godt videre frem mod mål.

Da han nåede kanten af feltet lavede han et par små finter, inden han sendte bolden i det korte hjørne uden chance for Augsburg-målmanden.

Et dejligt indhop for den danske landsholdsspiller, der har rekorden i Leipzig for flest spillede kampe for klubben.

En anden dansker, Robert Skov, løb ind i en skuffelse med sit bundesligamandskab, Hoffenheim. Holdet tabte på hjemmebane således efter straffesparkskonkurrence til Greuther Fürth fra 2. Bundesliga.

Robert Skov blev skiftet ind efter en times spil og scorede også på sit straffespark, da kampen skulle afgøres.

Alligevel endte hjemmebanefavoritterne med at tabe en lang straffesparkskonkurrence med cifrene 6-7.

/ritzau/