Bliver Champions League spillet færdig? Skal EM aflyses? Og hvad med de store nationale ligaer?

Spørgsmålene fyger rundt i fodboldens verden, efter coronavirussen har gjort sit indtog i Europa.

Derfor var det også et tema, da RB Leipzig og Tottenham tirsdag aften spillede 1/8-finale i Champions League.

Men den danske landsholdsprofil Yussuf Poulsen, der måtte se hele kampen fra Leipzigs bænk, mener ikke, at man bør fokusere så meget på sygdommens aftryk på fodbolden.

»Jamen det er selvfølgelig bekymrende. Jeg tror, det er forkert kun at snakke det i fodboldverdenen. Det er ikke kun fodboldverdenen, det rammer. Det rammer alle,« siger han til TV3+.

»Jeg tror, det er større ting end en Bundesligasæson og et EM, som man skal tage højde for. Så om man er urolig? Ja. Men man er urolig for mange andre ting, end om der lige kommer til at være et EM, eller om der kommer til at blive en slutning på en Bundesligasæson,« fortsætter Yussuf Poulsen, som kunne se sine holdkammerater vinde kampen 3-0 og dermed sikre sig adgang til kvartfinalen.

Leipzig havde tilladt tilskuere på stadion mod Tottenham, hvilket har udløst en del kritik, da flere andre klubber spiller for tomme tribuner for at mindske risikoen for smitte.

Det var blandt andet tilfældet i tirsdagens anden 1/8-finale mellem Valencia og Atalanta, ligesom Paris Saint-Germain spiller uden tilskuere onsdag aften, når Dortmund kommer på besøg.

Indtil videre har Leipzig også tænkt sig at lukke tilskuere ind i Bundesligaen, mens flere af rivalerne har meddelt, at de kommer til at spille for lukkede døre.

Eksempelvis er der i delstaten Bayern forbud mod begivenheder med deltagelse af mere end 1.000 mennesker frem til d. 19. april, hvilket betyder, at Bayern München kommer til at spille uden fans på lægterne i den periode.

I Italien annoncerede det italienske fodboldforbund (FIGC) tirsdag, at udbruddet af coronavirus kan betyde, at sæsonen ikke bliver færdigspillet. Indtil videre er Serie A sat på pause frem til 3. april.

I den danske Superliga er der som bekendt også truffet en beslutning om at spille for tomme tribuner for at respektere myndighedernes anbefalinger.

Natten til onsdag kom det så frem, at Premier League for første gang har udskudt en kamp på grund af coronavirussen. Det drejer sig om opgøret mellem Manchester City og Arsenal. Det kan du læse mere om her.

Og her kan du følge B.T.s liveblog om coronavirussens konsekvenser.