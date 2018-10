RB Leipzig slog Nürnberg 6-0 søndag efter scoring af Yussuf Poulsen og er med i toppen af Bundesligaen.

Leipzig. Yussuf Poulsen har fået gang i målscoringen i tyske RB Leipzig.

Søndag kørte klubben fuldstændig over sagesløse Nürnberg i Bundesligaen og vandt med hele 6-0.

Den danske landsholdsangriber var med i målfesten, da han stod for scoringen til 2-0 efter blot syv minutter.

Efter et angreb af hjemmeholdet endte bolden hos danskeren, der tæt på målet fik vendt sig rundt og sparket bolden i kassen.

Det var Yussuf Poulsens fjerde sæsonscoring i ligaen efter en scoring mod Hannover 96 i midten af september, mens angriberen scorede begge mål senest i Leipzigs 2-1-sejr over Hoffenheim.

Leipzig kom allerede foran 1-0 efter tre minutter af opgøret mod Nürnberg, og Timo Werner tillod sig endda også at misbruge et straffespark efter lidt over en time.

Yussuf Poulsen lod sig udskifte i det 64. minut.

Han er med i den danske landsholdstrup, der 13. oktober møder Irland på udebane i Nations League og tre dage senere spiller testkamp i Herning mod Østrig.

/ritzau/