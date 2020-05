Yussuf Poulsen har på ny understreget, at han ønsker at blive i RB Leipzig trods rygter om det modsatte.

Yussuf Poulsen har allerede en gang afvist rygter om, at han skulle ønske at forlade RB Leipzig.

Og nu slår den 25-årige danske landsholdsangriber endnu en gang fast, at han vil blive i bundesligaklubben.

- Jeg stræber ikke efter et skifte, uanset hvordan det går i de sidste otte kampe, siger Yussuf Poulsen i fredagens udgave af Kicker.

I søndags var han anfører og scorede målet i 1-1-kampen hjemme mod Freiburg, da Bundesligaen blev genstartet efter coronapausen.

Yussuf Poulsen kan som den første spiller opnå 250 kampe for klubben, hvis han får spilletid i søndagens bundesligakamp ude mod Mainz.

Han tager generelt afstand fra de rygter, der har været om, at han ville prøve noget nyt til sommer efter syv år i Leipzig.

- Der er nul-komma-nul sandhed i det. Jeg har aldrig haft et skifte i tankerne, og det har jeg stadig ikke, siger han.

Inden coronapandemien afbrød Bundesligaen, var Yussuf Poulsen ofte på bænken i kampene.

Den rolle ønskede Yussuf Poulsen at ændre på, og han trænede derfor ekstra i de to måneders coronapause på sine afslutninger og sin kondition.

- Jeg har nok ambitioner til ikke bare at lade tingene stå stille. Jeg vidste, at jeg skulle gøre noget for at ændre situationen.

- Det behøvede ingen at fortælle mig, og derfor har jeg heller ikke haft samtaler med nogen om dette, siger han.

Yussuf Poulsens kontrakt med Leipzig løber lidt over to år mere.

Leipzig er nummer fire i Bundesligaen med 51 point efter 26 kampe. Bayern München topper tabellen med syv point mere.

/ritzau/