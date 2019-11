Hvis Danmark ikke formår at få fire point i de to kvalifikationskampe mod Gibraltar og Irland, er der stadig en chance for en EM-billet via Nations League.

Men dér skal landsholdet helst ikke ud.

»Vi har et sikkerhedsnet i Nations League, men jeg synes, vi er for gode til at gøre brug af det, så det skal vi helst ikke,« fortæller Yussuf Poulsen til B.T. Sport og tilføjer:

»Det er ikke et tema for os, fordi vi gode nok til at få fire eller seks point i de her to kampe.«

Yussuf Poulsen under landsholdets træning mandag i Herning. Foto: Henning Bagger Vis mere Yussuf Poulsen under landsholdets træning mandag i Herning. Foto: Henning Bagger

Mandag var der første træning i landsholslejren i Herning forud for de to vigtige kvalkampe, der meget gerne skulle sende Danmark til EM i 2020.

»Det vil være en kæmpe skuffelse, hvis vi ikke formår at kvalificere os i første omgang,« lyder det fra 25-årige Yussuf Poulsen.

Hvis alt går, som holdet håber på, mod Gibraltar, så venter der en afgørende kamp mod Irland på Aviva Stadium i Dublin, hvor landsholdet for to år siden hev en flot 5-1 sejr hjem og sikrede VM-billetten.

Og netop den historik er Yussuf Poulsen da også opmærksom på:

»Jeg tror, kampen for to år siden sidder i hovedet på både os og irerne, når vi kommer til kampen i Dublin. Det var lige så afgørende dengang, som det er nu.«

Selvom Irland-kampen ligger i baghovedet på de danske spillere, så er der dog lige en anden kamp, der skal overstås først.

»Man sagde også, vi 'bare' skulle have tre point mod Georgien, så vi skal simpelthen gøre arbejdet færdig mod Gibraltar først, før vi kan begynde at skænke Irland en tanke,« lyder det fra Yussuf Poulsen.

Den 25-årige angriber har i denne sæson været godt kørende for sin tyske klub RB Leipzig, som i øjeblikket ligger nummer to i den tyske Bundesliga.

Og målscoreren fra Schweiz-kampen kommer da også med en masse selvtillid forud for de to kvalifikationskampe, fordi det i øjebliket kører både på og uden for banen, efter han i september blev far til en lillle søn.

»Det er den fedeste følelse i verden. Dem, der har prøvet det, ved det, og dem, der ikke har, skal glæde sig. Det er noget, der svært at beskrive,« forklarer Yussuf Poulsen, der dog tilføjer, at han stadig er den samme spiller på banen:

»Mit liv uden for fodbolden er anderledes, men jeg synes ikke, det har ændret noget ved mit spil.«

Kampen mod Gibraltar spilles fredag aften i Parken, mens udekampen mod Irland finder sted mandag aften.