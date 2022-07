Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fem skader inden for et år blev for meget for den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen.

Derfor er Leipzig-spilleren tyet til en metode, der ikke umiddelbart går hånd i hånd med livet som fodboldspiller.

Han har nemlig gennemgået en operation, hvor han har fået revet sine fire visdomstænder ud, skriver den tyske avis Bild.

Men hvad har det med skader at gøre, tænker du måske?

Muskelskader kan angivelig opstå fra betændelse i det område, hvor kindtænderne sidder, og derfor kan man undgå disse skader ved at få tænderne fjernet.

Det er en metode, der tidligere er blevet brugt af ekslandsholdsspillerne Martin Jørgensen og Lars Jacobsen.

Derfor har 28-årige Yussuf Poulsen nu også fået fjernet kindtænderne i håb om at undgå skader og spille sig varm nok til en plads i VM-truppen.

Og den danske angriber har ikke mistet troen trods den seneste skade, han pådrog sig i juni, og nu også en operation.

Foto: Ulrik Pedersen Vis mere Foto: Ulrik Pedersen

»VM er stadig et mål. Så jeg vil ikke bare rejse til VM, jeg vil være fit nok til at kunne præstere i 90 minutter. Jeg er stadig overbevist om, at jeg kan gøre det,« siger Poulsen til mediet.

Det danske fodboldlandshold spiller sin næste kamp ude mod Kroatien 22. september i Nations League, og den kan Poulsen godt nå at blive klar til med den nuværende prognose, der siger, at han er tilbage omkring starten af august.

Angriberen kan også glæde sig over, at han snart bliver far til to. Det kan du læse mere om her.

Yussuf Poulsen spiller til daglig i Bundesligaen for RB Leipzig. En klub, han har været i siden sommeren 2013.

Kontrakten med Red Bull-klubben udløber i 2024.