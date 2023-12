For anden weekend i træk kom Yussuf Poulsen på måltavlen for RB Leipzig, der slog Heidenheim i Bundesligaen.

Landsholdsangriberen Yussuf Poulsen har ramt en lille målstime og var lørdag med til at sikre RB Leipzig en sejr i Bundesligaen.

Den 29-årige dansker bar anførerbindet og førte an, da Leipzig på eget græs slog Heidenheim 2-1.

Umiddelbart før pausen gjorde Poulsen det til 2-0 for værterne, da han ved forreste stolpe fik prikket et indlæg fra venstrebacken David Raum over målstregen.

Scoringen viste sig at blive afgørende, da Heidenheim kun fik reduceret en enkelt gang. Det skete i første halvlegs tillægstid, hvor Benedikt Gimber sparkede bolden i mål efter et hjørnespark.

Yussuf Poulsen fik med sin stærke fysik skabt en del ravage, men det blev ikke til flere scoringer fra den store dansker, der blev skiftet ud et kvarter før slutfløjt.

Med sejren kravler Leipzig op på fjerdepladsen med 26 point efter 13 spillerunder.

I sidste weekend kom danskeren ligeledes på måltavlen, da Leipzig på udebane tabte 1-2 til Wolfsburg. Yussuf Poulsen er dermed oppe på to scoringer i Tysklands bedste række i denne sæson.

På det punkt kan han ikke matche Wolfsburgs Jonas Wind, der har scoret hele ni gange og indtager en fjerdeplads på ligaens topscorerliste.

Wind måtte lørdag gå målløs fra banen i et 1-3-nederlag ude til Bochum. Den danske angriber var undervejs involveret i et reduceringsmål, da han lagde op gæsternes 1-2-mål.

Joakim Mæhle fik den sidste halve time på banen for Wolfsburg, der pressede på for at få et resultat med hjem.

Den danske højrekant måtte dog i slutfasen se Bochums Christopher Antwi-Adjei udnytte et kontraangreb til at slå sejren fast.

Wolfsburg er placeret midt i tabellen med 16 point efter 13 spillerunder.

Robert Skov fik en time på banen for Hoffenheim, der tabte 1-2 ude til Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim er trods nederlaget placeret på en sjetteplads med 20 point.

/ritzau/