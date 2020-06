Den skadede danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen kommer ikke i aktion for sin tyske klub, RB Leipzig, resten af sæsonen.

Det siger klubbens træner, Julian Nagelsmann, på et pressemøde.

»"Yussi" kommer ikke i aktion igen i denne sæson,« siger den 32-årige tyske træner ifølge hjemmesiden Bulinews, der følger Bundesligaen.

Yussuf Poulsen fik en god start, da den bedste tyske fodboldrække midt i maj vendte tilbage efter cirka to måneders coronapause.

Yussuf Poulsen (til venstre) bar anførerbindet, da RB Leipzig vendte tilbage fra coronapausen (Arkivfoto). Pool/Reuters Vis mere Yussuf Poulsen (til venstre) bar anførerbindet, da RB Leipzig vendte tilbage fra coronapausen (Arkivfoto). Pool/Reuters

26-årige Poulsen scorede i de to første opgør, hvor han også bar anførerbindet for den tyske klub. Siden da har han dog set til fra sidelinjen i fire kampe efter at have pådraget sig en ankelskade.

RB Leipzig har ikke fået genoptaget Bundesliga-sæsonen på optimal vis.

For selv om holdet endnu ikke har tabt i de første seks kampe, så er det også blot blevet til tre sejre. Dermed er RB Leipzig gledet bagud i den tyske guldkamp, hvor der nu er 11 point op til stærkt spillende Bayern München.

Der resterer tre spillerunder i den bedste tyske fodboldrække. Næste opgør for RB Leipzig er onsdag på hjemmebane mod Düsseldorf.

Allerede tirsdag kan mesterskabet dog blive afgjort. Det sker, hvis Bayern München på udebane slår Werder Bremen.

Yussuf Poulsen er noteret for fem mål og seks assister i Bundesligaen.

Han har spillet i den tyske klub siden 2013, hvor han kom til fra Lyngby.

/ritzau/