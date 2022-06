Lyt til artiklen

Der var slet ingen tvivl, da Yussuf Poulsen blev spurgt til sin fremtid i Bundesliga-klubben RB Leipzig.

Han bliver i klubben, og det er der ikke noget grønnere græs i andre klubber, der kommer til at ændre på.

Og faktisk er han godt og grundigt træt af, at han skal svare på spørgsmålet, der er foranlediget af en sæson, hvor Yussuf Poulsen blot har været i startopstillingen i 15 ud af sine 36 optrædener i sæsonens løb.

Det var både til at se og høre, da B.T. fik angriberen til at uddybe de årsager, der ligger til grund for, at han helt og holdent afviser et klubskifte denne sommer.

»Det er jo ikke sådan, at jeg er tilfreds med ikke at spille fodbold. Men der er ting, som I ser, og så er der ting, der sker hjemme bag gardinerne i klubben, hvor I ikke kan se med,« indledte angriberen og fremlagde så flere pointer:

»Jeg har simpelthen bare været for meget skadet til, at jeg har kunnet bide mig fast og være den, der er startet inde hver gang – men derudover har jeg spillet næsten lige så mange minutter, som jeg gjorde sidste år, og der var der ikke snak om det her.«

»Vi spiller jo bare så mange kampe, og det kan godt være, at RB Leipzig ikke lyder så sexet som Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City eller whatever. Men vi spiller de samme turneringer og lige så mange kampe som dem.«

Og så hev Yussuf Poulsen, der denne sæson spillede godt 1.500 minutter mod sidste sæsons 2.700, pludselig Manchester City-spilleren Raheem Sterling ind i billedet.

»Der er jo ikke nogen, der spørger Raheem Sterling, hvorfor han spiller halvdelen af kampene der. Han er en fantastisk fodboldspiller, men jeg skal stå og forsvare det (valget om at blive, red.) hver eneste gang,« sagde han med et opgivende grin og tilføjede:

»Jeg synes bare, at det … Man skal kigge på, at vi er et tophold i Europa, vi spiller rigtig mange kampe, og hvis man ikke er en af de ti bedste spillere i verden, så spiller du ikke hver gang. Slut færdig.«

Slut færdig er det altså ikke i RB Leipzig, hvor Yussuf Poulsen – ikke overraskende – vil forsøge at kæmpe sig tilbage i startopstillingen efter sommerferien.

»Ja, jeg satser på mere spilletid fremover. Jeg har haft lige så mange skader i denne sæson, som jeg har haft i hele min karriere – så forhåbentlig har jeg lært noget i forhold til at holde mig fit, og gør jeg det, så er jeg sikker på, at jeg ikke får det spørgsmål igen næste juni,« slutter landsholdsangriberen, der netop har færdiggjort sin niende sæson i RB Leipzig og går ind i det næstsidste år af kontrakten.