Den danske angriber er inde i billedet til RB Leipzigs udekamp i Mönchengladbach lørdag aften.

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen har rejst sig fra sygesengen og er klar til igen at tørne ud for bundesligaklubben RB Leipzig.

Klubben oplyser på Twitter, at Poulsen deltager i holdtræningen og er inde i billedet til lørdagens topkamp på udebane mod Borussia Mönchengladbach.

Yussuf Poulsen var senest i aktion i Bundesligaen 30. marts, hvor han brillerede med et hattrick mod Hertha Berlin. Det bragte ham op på 15 sæsontræffere i den bedste tyske række.

Tre dage senere spillede den danske angriber alle 120 minutter, da Leipzig gik videre til semifinalen i pokalturneringen med en sejr efter forlænget spilletid over Augsburg.

Siden har han været sygemeldt, men er nu klar til at returnere til holdet.

Det samme er Leipzigs anfører, Willi Orban, der har været ude med karantæne, og træner Ralf Rangnick er tilfreds med det store udvalg af spillere.

- Jeg er glad for, at vores personalesituation er så positiv. Vi har et luksusproblem, fordi mange af spillerne er i rigtig god form.

- Men blot tre dage efter kampen mod Mönchengladbach venter pokalsemifinalen, så alle kan få nok spilletid, siger Rangnick.

I pokalsemifinalen skal Leipzig en tur til Hamburg for at møde Hamburger SV fra den næstbedste række.

/ritzau/