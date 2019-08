Den danske landsholdsangriber var på pletten med et mål og en assist i sejren over Eintracht Frankfurt.

RB Leipzig har fået en perfekt start på bundesligasæsonen, og også den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen er kommet godt i gang.

Søndag eftermiddag stod han for oplægget til 1-0 og scorede selv målet til 2-0, da holdet slog Eintracht Frankfurt 2-1 på hjemmebane.

Landsholdskollegaen Frederik Rønnow sad på bænken hos gæsterne, mens Kevin Trapp vogtede målet.

Kampen var ti minutter gammel, da Poulsen headede et hjørnespark videre til angrebskollegaen Timo Werner.

Tyskeren fejrede en spritny kontraktforlængelse på fire år ved at hamre værterne på 1-0.

Så gik der 70 minutter, før bolden igen lå i nettet, og denne gang var afsenderen dansk.

Yussuf Poulsen flugtede et indlæg fra Emil Forsberg i mål med stor kraft, og så var Leipzigs føring fordoblet.

Et mål i slutminutterne af Goncalo Paciencia skabte pludselig tvivl om udfaldet, men Leipzig holdt fast i de tre point.

Efter to kampe har klubben maksimumpoint, og kun en dårligere målscore gør, at Leipzig ligger under Borussia Dortmund i tabellen.

/ritzau/