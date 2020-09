Den danske landsholdsangriber nåede at bidrage til et mål, inden han udgik med en skade mod Bayer Leverkusen.

Yussuf Poulsens korte tid på banen lørdag bød på op- og nedture, da RB Leipzig mødte Bayer Leverkusen i Bundesligaen.

Danskeren nåede at lægge op til et mål, inden han senere måtte lade sig udskifte med en skade.

Det er uvist, præcis hvad landsholdsangriberen blev ramt af, og hvor alvorligt det er, men han kunne selv gå fra banen.

Det gav debut til nyindkøbte Alexander Sørloth. Den tidligere FC Midtjylland-angriber blev tidligere på ugen præsenteret som ny spiller i den tyske klub.

Poulsen serverede efter et lille kvarter bolden for Emil Forsberg, som efter et par fikse træk bankede den op i nettaget til en Leipzig-føring.

Kun fem minutter senere udlignede Leverkusen til pausestillingen 1-1, som der også stod ved denne artikels udgivelse.

Yussuf Poulsen måtte forlade banen kort efter udligningen. Det danske landshold skal i aktion mod Island og England i Nations League henholdsvis 11. og 14. oktober. Inden da venter Færøerne i en testkamp 7. oktober.

/ritzau/