Yussuf Poulsen er brandvarm for RB Leipzig i denne sæson. Han har for længst overgået sidste sæsons måltotal.

Landsholdsangriberen Yussuf Poulsen har vist uvant stor skarphed foran målet i Bundesligaen i denne sæson. Danskeren har scoret seks gange i 11 Bundesliga-kampe.

Det er samme antal som hans 22-årige tyske holdkammerat Timo Werner, der med 13 og 21 Bundesliga-scoringer i de foregående sæsoner har vist sig som Tysklands nye angrebshåb og allerede er fast mand på det stjernespækkede landshold. Og lige nu føler Yussuf Poulsen sig på samme niveau, som den talentfulde tysker.

»Vi er to helt forskellige angribere. Det er svært at sige, om den ene er bedre end den anden. Hvis man spørger folk, om Cristiano Ronaldo er bedre end Lionel Messi, så siger den ene ja, og den anden siger nej.«

Foto: FILIP SINGER Vis mere Foto: FILIP SINGER

»Nogle vil tænke, at jeg i øjeblikket er bedre end Timo Werner, men andre vil sige, at det er jeg ikke. Men det er i princippet også ligegyldigt, for vi er holdkammerater, og vi spiller sammen. Så det er næsten bedre, at der er tvivl om, hvem der er bedst, så vi hele tiden bliver ved med at skubbe hinanden i den rigtige retning,« siger Yussuf Poulsen.

Så sent som i weekenden scorede danskeren to gange, da Bayer Leverkusen blev slået med 3-0 i Bundesligaen. Dermed er han oppe på ni scoringer i denne sæson på tværs af alle turneringer. Til sammenligning lavede han fem mål i 41 kampe i sidste sæson.

Det er et større fokus på at tage de rigtige løb ind i feltet, som har givet bonus for den 24-årige dansker. Og så spiller selvtillid også en afgørende rolle for, at målene bliver ved med at rulle ind på kontoen.

»Den største indikation på, at jeg nu er i god form, er, at jeg er ligeglad med de fejl, som jeg ligesom alle andre spillere laver i kampe. Når det ikke går godt, så bliver man irriteret over for de små fejl, det gør man ikke, når det går godt,« siger Yussuf Poulsen.

Foto: ROBERT MICHAEL Vis mere Foto: ROBERT MICHAEL

Efter sæsonens første 11 ligakampe ligger RB Leipzig nummer tre i Bundesligaen - foran Bayern München, men med fem point op til topholdet Dortmund.

Yussuf Poulsen mener, at hans klub har kvaliteten til at spille med om det tyske mesterskab.

»Kan vi fortsætte med at spille, som vi har gjort i de seneste ni ligakampe, over en hel sæson, så er vi titeludfordrere, ja. Men det er ikke sikkert, at vi kan fortsætte det spil. Vi ved, at der kommer perioder, hvor det hele ikke lykkedes så godt. Hvis vi ligesom i vores første sæson i Bundesligaen kan være gode til at komme hurtigt ud af de små perioder, hvor det går dårligt, så kan vi blive rigtigt farlige.«

»Men Dortmund har også en rigtig god sæson, og Bayern skal nok komme igen, når de lige får rettet op på tingene. Men vi kommer da til at spille med i toppen i år, det er jeg helt sikker på,« siger Yussuf Poulsen.

Som oprykkere blev RB Leipzig nummer to i Bundesligaen i 2016/17-sæsonen, mens den storsatsende klub sidste år endte på en mere skuffende sjetteplads.

/ritzau/