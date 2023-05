Det var en ensidig forestilling på Old Trafford torsdag aften.

Her slog Manchester United Chelsea med hele 4-1 i Premier League, hvilket sikrer Christian Eriksen og resten af holdet en plads i næste sæsons Champions League-gruppespil.

Chelsea reducerede til 1-4 allersidst i opgøret.

Med sejren er minimum fjerdepladsen i Premier League sikret. Inden sidste spillerunde er Manchester United på tredjepladsen med to point mere end Newcastle på fjerdepladsen.

Casemiro scorede til 1-0. Foto: OLI SCARFF Vis mere Casemiro scorede til 1-0. Foto: OLI SCARFF

Chelsea er nummer 12 i tabellen og kan ikke nå noget som helst efter en helt igennem skuffende sæson.

Christian Eriksen bød ind med en assist, da han sparkede et frispark ind i hovedet på Casemiro, som i første halvleg gjorde det til 1-0.

I en kort periode derefter var Chelsea fint med, og særligt Conor Gallagher forsøgte ihærdigt at få holdkammeraterne op i tempo.

Men det nyttede ikke noget. Chelseas defensiv, som mildest talt har været ustabil i denne sæson, vaklede videre i torsdagens kamp, og det kostede i første halvlegs overtid.

I et mønsterangreb fik Jadon Sancho bolden i helt fri position i feltet, men i stedet for at sparke selv, lagde han den kontrolleret på tværs til Anthony Martial, der sendte Manchester United på 2-0.

Chelsea virkede til at have en motivation på absolut nulpunktet, og Manchester United holdt legestue på halv kraft.

Kort inde i anden halvleg bragede Bruno Fernandes bolden på overliggeren, mens et passivt Chelsea-forsvar så fodbold.

Christian Eriksen var ved at score et fikst mål kort efter, men kunne ikke vinkle bolden ind, da han fik den lige foran mål.

Bruno Fernandes scorede til 3-0, da han selv fremprovokerede et straffespark med omtrent 20 minutter igen, og Marcus Rashford, der var kommet ind i stedet for en skadet Antony i første halvleg, lukkede kampen til 4-0.

João Félix kom ind fra bænken i slutfasen og pyntede på resultatet med et tørt spark fra kanten af feltet.