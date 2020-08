2-8.

Barcelona blev ydmyget på historisk vis, da Bayern München splittede det spanske storhold ad i Champions League-kvartfinalen.

De historiske cifre kommer til at hjemsøge storklubben i lang, lang tid. Og det e veteranen Gerard Pique fuldt bevidst om.

Han vil se store ændringer.



»Er det her slutningen på en æra? Jeg er ikke sikker, men vi må indse, at vi har ramt bunden.«

»Det var en forfærdelig kamp, det er en ildevarslende fornemmelse, skam er ordet. Klubben har brug for forandring. Og jeg taler ikke om træneren eller spillerne. Jeg vil ikke udpege nogen, men strukturelt har klubben og holdet brug for forandring på alle niveauer, fordi det er ikke første gang, det er sket for os,« siger han ifølge flere medier heriblandt Marca.



Pique er selv klar til at gå, siger han.



»Ingen er uundværlig. Jeg er den første til at gå, hvis der skal nyt blod til, og dynamikken skal ændres. Vi skal alle se indad og beslutte os for, hvad der er bedst for klubben. Det er det vigtigste,« lyder det fra den 33-årige midterforsvarer.

Han kunne kun se til, mens Bayerns historiske ydmygelse af Barcelona betyder, at tyskerne kan læne sig tilbage og afvente semifinalemodstanderen i Champions League.

Det afgøres søndag, når Manchester City møder Lyon. Vinderen af den kamp får lov til at prøve kræfter med Bayern.