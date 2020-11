Flere nationer spillede tirsdag den sidste runde i Nations Leagues A-række, og her var det især resultatet i gruppe 4, der vakte opsigt.

Spanien var således fuldstændig overlegne, da de på hjemmebane vandt hele med 6-0 over Tyskland og dermed tog gruppesejren foran tyskerne i Nations League.

Der var tale om en ydmygelse, der gav mindelser om VM-semifinalen i 2014, hvor Tyskland selv vandt med 7-1 over Brasilien.

Den tyske indsats var til tider pinlig, og landstræner Joachim Löws jobsituation vil formentlig blive diskuteret flittigt i den fodboldstolte nation i den kommende tid. Ikke mindst set i lyset af det tidlige exit ved VM i 2018.

Med sejren vandt Spanien gruppen med 11 point foran Tyskland med 9 med Ukraine og Schweiz på de næste pladser. De sidstnævntes kamp tirsdag blev aflyst på grund af coronaudbrud i den ukrainske trup.

Tyskerne sad på førstepladsen før kampen, og dermed skulle spanierne frem og jagte sejren. Det kunne ses fra start. Allerede efter en håndfuld minutter var Sergio Ramos nærgående med et frispark, som Manuel Neuer reddede helt nede ved den ene stolpe.

Neuer spillede sin landskamp nummer 96, og dermed er han nu rekordholder som målmanden med flest landskampe for Tyskland. Den havde Sepp Maier tidligere med 95 optrædener.

Og det skulle blive en travl aften for Neuer, hvis forsvar gang på gang blev overspillet.

Efter godt et kvarter kunne Neuer intet stille op, da Álvaro Morata hårdt pandede 1-0-målet ind.

Lidt mere end en halv time var spillet, da den 20-årige Manchester City-angriber, Ferran Torres, fordoblede. Han fulgte op med et præcist, hårdt spark på riposten, efter at Daniel Olmo havde ramt overliggeren.

I mellemtiden havde Neuer haft flere gode redninger, og Morata fik på en marginal offsidekendelse annulleret et mål.

Alligevel blev det 3-0 inden pausen, da Rodri headede en hjørnesparksbold i nettet.

Tyskerne var nærmest i opløsning, og det var bemærkelsesværdigt, hvor let spanierne kom til store chancer. Som i det 55. minut, hvor Ferran Torres kunne score for anden gang efter en kontra i spansk overtal.

Det blev Ferran Torres' helt store gennembrud på landsholdet. 20 minutter før tid fuldendte han sit hattrick, da han med et velplaceret skud fra kanten af feltet gjorde det til 5-0.

To minutter før tid blev det tyske forsvar igen splittet ad, og Mikel Oyarzabal, der havde erstattet Torres, kunne lukke målfesten ved at trille bolden i et nærmest tomt tysk mål til vanvittige 6-0.