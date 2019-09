Med en sejr over Newcastle spillede Leicester sig søndag op på tredjepladsen i Premier League.

På eget græs vandt målmand Kasper Schmeichel og holdkammeraterne med 5-0 over Newcastle.

Ricardo Pereira bragte efter et kvarter værterne foran med 1-0 efter en soloridt op gennem banen, inden portugiseren sendte bolden i mål.

Umiddelbart før pausen blev Newcastles Isaac Hayden præsenteret for et direkte rødt kort efter en voldsom tackling.

5-0 tabte Newcastle til Leicester. Foto: CARL RECINE Vis mere 5-0 tabte Newcastle til Leicester. Foto: CARL RECINE

Med en mand i undertal gik det fuldstændig galt for gæsterne efter pausen, hvor Jamie Vardy førte an med to scoringer.

Det blev desuden til et selvmål, inden Wilfred Ndidi i sidste minut snurrede rundt om sig selv inde i feltet og bankede bolden ind til 5-0.

Med sejren rykker Leiceister op på tredjepladsen i Premier League. Holdet har 14 point. Liverpool topper rækken med 21 point efterfulgt af Manchester City med 16 point.

/ritzau/