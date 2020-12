Brentford, der har danske Thomas Frank som cheftræner, er ubesejret de seneste 15 kampe i The Championship.

Danskerklubben Brentford ser ud til for alvor at have rystet sidste sæsons missede Premier League-oprykning af sig.

Klubben, der har danske Thomas Frank som cheftræner og flere danske spillere, har således fundet melodien i The Championship og er nu ubesejret de seneste 15 kampe i den næstbedste engelske fodboldrække.

Senest blev det onsdag til en 2-1-sejr over nedrykkeren Bournemouth. Den betød, at Brentford nu ligger nummer to i The Championship.

Thomas Frank holder indtil videre dog benene på jorden.

»Det kan godt være, at vi er ubesejret i 15 kampe, men vi er ydmyge, og vi er afhængige af sammenhold. Ingen hold i verden kommer til at opnå noget, hvis de ikke står sammen,« siger Thomas Frank ifølge The Guardian.

»Vores hold har holdt sammen i halvandet år nu. De havde en fantastisk sidste sæson og var uheldige, men de er mere erfarne nu – både individuelt og som gruppe – og det viser sig i deres præstationer,« siger danskeren.

Brentford lå i lang tid lunt i svinget til en oprykning i sidste sæson. Mod sæsonens afslutning missede holdet dog en direkte oprykningsplads, og i playoff-finalen endte det med et nederlag til Fulham.

I sommerpausen sagde klubben farvel til profilerne Ollie Watkins og Saïd Benrahma, der skiftede til henholdsvis Aston Villa og West Ham.

Til gengæld hentede Brentford blandt andre Ivan Toney i Peterborough. Han har vist sig at være et fremragende indkøb, og den engelske angriber er topscorer i The Championship med 16 ligamål i sæsonen.

I Brentfords trup er danskerne Mads Bech Sørensen, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen, Christian Nørgaard og Emiliano Marcondes.

/ritzau/