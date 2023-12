Kai Havertz har fået en tung start i Arsenal, men lørdag fik han en tiltrængt personlig succesoplevelse.

Med et prisskilt på omkring 560 millioner kroner følger store forventninger, og dem har tyske Kai Havertz ikke indfriet indtil videre i Arsenal siden sommerskiftet fra Chelsea.

Det var kun blevet til et enkelt mål i 19 kampe for offensivspilleren, inden han lørdag blev matchvinder i sidste minut af opgøret mod danskerklubben Brentford.

Når man som 24-årig allerede to gange er blevet solgt for mere end en halv milliard kroner, er det svært ikke at tro, at man er noget særligt. Det har Havertz dog arbejdet med at lægge fra sig på det seneste.

- Det er altid hårdt i fodboldverdenen. Intet kommer let. Man er nødt til at knokle hårdt og tro på det, siger den tyske landsholdsspiller ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- De seneste par måneder har været hårde for mig, men jeg har forsøgt at lægge mit ego til side, for det er holdet, som er det vigtigste.

Hans scoring til 1-0 lørdag sendte Arsenal til tops i Premier League. Londonholdet er et enkelt point foran Manchester City og to foran Liverpool.

Allerede som 21-årig lød hans prisskilt på 600 millioner kroner, da Chelsea hentede ham i Bayer Leverkusen. Og prisen var altså kun en smule lavere, da han i sommer skiftede til londonrivalen Arsenal.

- Det er altid svært som nyindkøb, når en klub betaler mange penge for en, fordi fansene så regner med, at succesen vil komme hurtigt og let. Jeg er glad for, fansene har støttet mig hele vejen, siger Havertz.

Karrierens højdepunkt for tyskeren kom i den første sæson for Chelsea, hvor han med kampens enlige mål afgjorde Champions League-finalen mod Manchester City.

/ritzau/