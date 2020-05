Den anden runde af massetest for coronavirus i Premier League kastede to positive resultater af sig.

Der er blevet udført en ny massetest for coronavirus i Premier League.

I den blev 996 personer testet. To personer fra to forskellige klubber viste sig at være smittet med coronavirus.

Det oplyser Premier League ifølge flere britiske medier, herunder BBC og Sky Sports.

Det fremgår ikke, præcis hvem der er blevet fundet smittet. Testene blev udført tirsdag, torsdag og fredag i denne uge. Både spillere og andre ansatte er blevet testet.

Den første massetest i Premier League blev udført i slutningen af sidste uge. Her blev 748 personer testet - seks var smittet med coronavirus, heriblandt tre personer fra Watford samt Burnleys assistenttræner Ian Woan.

Alle smittede blev efterfølgende sendt i syv dages karantæne.

Premier League håber på at kunne starte igen og gennemføre sæsonen. Håbet er, at det kan ske engang i juni, men intet er endnu fastlagt.

Klubberne genoptog i denne uge holdtræning.

Den bedste engelske fodboldrække har været på pause siden begyndelsen af marts. Liverpool fører suverænt.

