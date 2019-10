I alt 16 personer er nu blevet anholdt af politiet i Bulgarien efter skandalekampen mod England.

Bulgarsk politi har anholdt yderligere fem personer efter kampen mellem Bulgarien og England i EM-kvalifikationen mandag.

I alt 16 personer er nu anholdt for at have forbindelse til den racistiske opførsel, meddeler indenrigsministeriet i Bulgarien, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kampen blev afbrudt to gange af den kroatiske dommer Ivan Bebek, men blev gennemført med en suveræn engelsk 6-0-sejr til følge.

Billeder fra det nationale stadion i Sofia viste tilskuere fra hjemmeholdets afsnit heile, og der var forlydender om abelyde blandt publikum.

Det bulgarske stadion var i forvejen delvist aflukket på grund af en dom for racisme i tidligere kampe mod Kosovo og Tjekkiet.

Kampen har fået et efterspil på flere fronter. Tirsdag trådte præsidenten for Det Bulgarske Fodboldforbund, Borislav Mihailov, tilbage.

Forinden havde landets premierminister, Boyko Borissov, opfordret fodboldpræsidenten til at gå af.

Det har fået Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at udtale til Sky Sports, at man holder øje med situationen i Bulgarien. En regering må nemlig ikke direkte blandt sig i fodboldforbunds anliggender.

De nationale forbund skal fungere "uafhængigt og uden indflydelse fra tredjepart".

Der er også åbnet en sag hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), som har sigtet Det Bulgarske Fodboldforbund. Sagen skal behandles af Uefas disciplinærkomité 28. oktober.

/ritzau/