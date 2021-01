36 personer er testet positive i Premier League i den forgangne uge. Ugen før var antallet 40.

Premier League er fortsat hårdt ramt af coronapandemien, understreger testopgørelser fra den forgangne uge.

Mandag oplyser Premier League, at 36 personer i Premier League-klubberne er testet positive i de to testrunder fra 4. til 10. januar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I den første testrunde fra 4. til 7. januar var der 27 positive testsvar ud af 1538 prøver, og fra 8. til 10. januar var 9 ud af 1055 positive.

I forrige uge blev der sat ny rekord med 40 tilfælde på en uge i Premier League. Uden forinden havde antallet været 18.

Ikke mindst Aston Villa er hårdt ramt lige nu, og torsdag så klubben sig nødsaget til at lukke træningsanlægget. Desuden var klubben nødt til at sende et ungdomshold på banen mod Liverpool i FA Cuppen fredag.

Flere kampe er i de seneste uger blevet udsat i Premier League, og det seneste udbrud i Aston Villa har også sat kamprokader i gang.

Aston Villa kan ikke som planlagt møde Tottenham på onsdag. I stedet har situationen givet muligheden for, at Tottenham kan afvikle den udsatte kamp mod Fulham.

/ritzau/