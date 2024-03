Han vil ikke længere finde sig i det.

Derfor har Barcelona-cheftræner Xavi valgt at sagsøge to journalister.

Det skriver ESPN.

»Jeg forstår kritikken, men der er en grænse,« sagde den spanske legende fredag på et pressemøde.

»Jeg tolererer ikke løgne eller folk, der finder på ting. Det er tid til at sige stop. Det er massive løgne, så nu er tidspunktet til at reagere.«

Det drejer sig især om to historier, som Xavi er rasende over.

Den første beskriver, hvordan Xavi skulle have krævet, at alle trænere i klubben lagde deres telefoner på et bord, så han kunne afgøre, om nogen af dem lækkede informationer.

En anden journalist hævdede, at Xavi klagede til ham over en kritisk artikel. Det benægtede kilder tæt på Barca-chefen, og journalisten trak senere i land.

Xavi har flere gange kritiseret medierne og antydet, at den negative omtale påvirker klubbens præstationer.

Han fordømte især en artikel, der kaldte Barcelona for 'en joke' i Champions League.

Xavi førte Barcelona til det spanske mesterskab sidste år, men storklubben er lige nu otte point efter Real Madrid i kampen om titlen i år.