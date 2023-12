Efter endnu et par skader til Barcelona går Xavi nu i brechen for at få sænket belastningen på spillere.

Fodboldkalenderen er nødt til at have en overhaling, hvis man skal undgå de mange skader, som spillere rager til sig i løbet af sæsonen. Det mener FC Barcelona-træner Xavi Hernandez.

- Jeg tror, at Fifa (Det Internationale Fodboldforbund, red.) allerede overvejer det. En af løsningerne kunne være, at man havde ni måneder med klubben, to måneder med landsholdet og så en måneds ferie, siger han ifølge Reuters.

Hvis man samlede al klubfodbold til at vare i ni måneder og så havde to måneder udelukkende med landsholdsfodbold, ville i hvert fald udfordringen med mange og lange rejser for spillerne bliver fjernet.

Xavi henviser selv til, at han først torsdag fik et par af sine sydamerikanske landsholdsspillere retur. Og det var efter flyveture på 13-14 timer.

Lørdag klokken 14 skal Barcelona selv i aktion, og det er et problem, mener Xavi.

- De er ikke restitueret. Og sådan er det for alle hold, ikke kun for os, lyder det fra Barcelona-træneren.

Han er formentlig også ekstra træt af tilstandene for tiden, efter at han fik to af sine stamspillere skadet tilbage fra den seneste landsholdspause.

Keeper Marc Andre ter Stegen blev skadet under træning i den tyske landsholdslejr, mens det 19-årige midtbanetalent Gavi kom endnu mere galt afsted.

I en soloulykke i Spaniens kamp mod Georgien kom han galt afsted med sit højre knæ, og undersøgelserne slog efterfølgende fast, at han havde ødelagt korsbåndet.

