»Han har vidst siden 17. maj, at han er ikke er en del af planerne. Det gjorde jeg meget klart.«

Sådan fortæller Barcelona-træner Xavi Hernandez lørdag om sin dialog med den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite, som igennem hele sommeren har været hovedperson i en langstrakt transfersaga.

Det har ikke været nogen hemmelighed, at Barcelona har forsøgt at skille sig af med danskeren for at skabe plads i lønbudgettet i den trængte klub, mens danskeren har stået hårdt i sine krav om enten at blive eller få det meste af lønnen med, hvis kontrakten skulle rives over før tid.

Fredag skrev spanske medier, at Braithwaite og Barcelona nærmede sig enighed om at rive kontrakten over for et beløb omkring 22 millioner - svarende til lidt over et års løn.

Og lørdag har Xavi Hernandez så fortalt lidt om situationen omkring den danske angriber.

»Han har stadig en kontrakt, og så afhænger det af forhandlingerne med klubben. Han har vidst siden 17. maj, at han ikke er en del af planerne og at den bedste løsning var en afsked. Det gjorde jeg meget klart,« siger den spanske træner ifølge Sport og Marca.

Fronterne er altså trukket op mellem Braithwaite og Barcelona, der forventeligt meget snart skilles.

Rives kontrakten over vil det stille den 31-årige angriber fri til at skifte til en ny klub, og her meldes både spanske og saudiarabiske klubber klar til at gå efter Braithwaite.