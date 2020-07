Barcelona-legenden Xavi drømmer om at træne det catalanske storhold, men han har ikke travlt.

Der er masser af uro i FC Barcelona, hvor forlydender om såvel intern strid mellem Lionel Messi og ledelsen som rygter om trænerfyring er hverdag i øjeblikket.

Cheftræner Quique Setien har ikke haft succes i sin første sæson for Barcelona, som måtte se ærkerivalerne Real Madrid løbe med mesterskabet. Og et glippet mesterskab udløser som regel fyringsrygter på de kanter.

Ikke mindst fordi det er en offentligt kendt hemmelighed, at de fleste i og omkring Barcelona drømmer om at få den tidligere stjernespiller Xavi som cheftræner.

Han står for tiden i spidsen for klubben Al-Sadd i Qatar, hvor han lige i øjeblikket ikke kan være på træningsbanen, da han er hjemmeisoleret med coronasmitte.

Her har han blandt andet brugt tiden på at slå fast over for den Madrid-baserede sportsavis Marca, at drømmen er og bliver at træne sin tidligere klub.

- Jeg vil ikke skjule det, og jeg har altid sagt, at mit primære mål, når det sker, er Barca. Det er mit hjem, og det vil være en drøm, lyder det fra Xavi ifølge AFP.

Han slår fast, at han er glad i Al-Sadd, men tilføjer også:

- Når Barca kommer, om det er om kort eller lang tid, så kommer det.

Det kunne tyde på, at han godt vil tale sig i retning af jobbet og dermed en fyring af Quique Setien, men det er ikke tilfældet, slår han fast.

- Vi er nødt til at respektere Quique Setien, og jeg ønsker holdet alt det bedste, siger den tidligere midtbanedirigent.

- Nogle gange spiller Barca rigtig godt, andre gange godt og ind imellem ikke så godt. Men jeg kan godt lide Setiens idéer, både nu og med hans tidligere hold - at dominere og skabe en flot kamp.

/ritzau/