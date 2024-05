Den kommende cheftræner i FC Barcelona vil få det svært grundet klubbens dårlige økonomi, advarer fyrede Xavi.

Xavi Hernandez takkede søndag aften af som cheftræner i FC Barcelona med en kneben 2-1-sejr ude over Sevilla i La Liga.

I fredags blev Xavi fyret, efter at han ellers havde sagt, at han gerne ville blive i jobbet. Tidligere på sæsonen meddelte Xavi, at han ville stoppe efter sæsonen, men han ombestemte sig. Alligevel blev han fyret som træner.

Efter søndagens kamp sendte Xavi så en uforbeholden advarsel af sted til den kommende træner, der endnu ikke er fundet.

- Den næste træner bør vide, at det er en vanskelig situation, fordi Barcelona er en vanskelig klub, og den er også i en ugunstig økonomisk situation. Det kommer ikke til at blive nemt, siger Xavi til mediet Dazn.

- Jeg mener ikke, at det arbejde, vi har gjort, er blevet værdsat nok, når man tager den ugunstige situation, vi kom fra, med i betragtning. Barcelona lå nummer ni i tabellen, da vi ankom, påpeger Xavi.

44-årige Xavi satte sig i Barcelonas trænersæde i 2021 og førte klubben til mesterskabet sidste år.

Denne sæson er gået knap så godt for Xavi og spillerne, som ikke vandt en eneste titel og endte på andenpladsen i La Liga langt efter Real Madrid.

Xavi ytrede sig kort før sin fyring kritisk om Barcelona økonomi, og det faldt ikke i god jord hos klubpræsident Joan Laporta.

Ifølge nyhedsbureauet AP sagde Xavi, at "vores fans og klubmedlemmer må forstå, at situationen er svær, først og fremmest på et økonomisk niveau, i forhold til at konkurrere med Real Madrid eller andre hold i Europa".

Det er det budskab, han med andre ord gentager i sin afskedssalut, og som en ny træner bør vide, inden han siger ja til jobbet.

Som spiller brugte Xavi størstedelen af sit fodboldliv i Barcelona.

Han blev opfostret på Barcelonas akademi, inden han ramte førsteholdet og spillede 767 kampe for storklubben.

Fire gange har han løftet Champions League-trofæet, og otte gange er han blevet spansk mester. Derudover har han med Spanien vundet VM én gang og EM to gange.

I 2015 skiftede han som spiller til Al-Sadd i Qatar, hvor han var aktiv frem til 2019, da han i stedet overtog trænertjansen i klubben fra Qatar.

