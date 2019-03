FC Nordsjælland vil markere ligestillingen under det næste Superligabrag på hjemmebane.

Når Superligaklubberne FC Nordsjælland og FC København møder hinanden 10.marts, vil FC Nordsjælland-spillerne være iført særlige spillertrøjer.

Godt nok vil trøjerne som vanligt være røde, men på spillernes rygge, hvor deres efternavne normalt står skrevet, vil der i stedet være trykt kvindelige rollemodeller.

Det gør klubben for at markere Den Internationale Kvindedag (IWD).

Fem af spilletrøjerne til søndagens kamp mod FC København. Foto: FC Nordsjælland.

FC Nordsjællands formål med de særlige trøjer er at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder, så kvinder får de samme rettigheder som mænd.

Spillerne har hver især valgt en kvinde, de vil hylde og har i den forbindelse giver en, for dem, personlig grund.

Efter kampen mellem FC Nordsjælland og FC København vil det være muligt at købe trøjerne.

Indtægterne fra disse salg vil udelukkende blive doneret til FC Nordsjællands kvinde- og pigefodboldafdeling.