Yussuf Poulsen har her til eftermiddag scoret et fantastisk mål for RB Leipzig.

Danskeren startede ellers kampen fra bænken, men blev skiftet ind efter 66 minutter. Han skulle blot bruge omkring 30 sekunder og en enkelt berøring før han fordoblede gæsternes føring.

Og hvilket mål det var.

Poulsen fik en høj bold fra Olmo og smækkede til den med venstrebenet fra kanten af feltet helt ude i venstre side. Bolden tordnede over i det lange målhjørne uden chance for Augsburgs målmand.

Augsburgs spillere var målløse over den vidunderlige kasse mens Poulsen tog det med besindighed. Han luntede ud til hjørneflaget med en løftet pegefinger og fejrede her målet med sine holdkammerater.

Det var danskerens tredje mål i denne sæson.

RB Leipzig vandt kampen med 2-0 og er med sejren oppe på en øjeblikkelig førsteplads i Bundesligaen.

