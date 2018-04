Brentford udlignede sent til 1-1 i udekampen mod Fulham, og dermed er Wolverhampton tilbage i Premier League.

Fodboldklubben Wolverhampton rykkede lørdag op i Premier League uden at spille.

Oprykningen blev en realitet, da nummer tre i Championship, Fulham, måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Brentford, der scorede i de afsluttende minutter.

Wolverhampton, der har danske Oskar Buur i truppen, har 92 point for 42 kampe og er sikker på mindst andenpladsen i den næstbedste engelske fodboldrække.

Cardiff indtager andenpladsen med 83 point for 42 kampe, mens Fulham er nummer tre med 82 point for 43 kampe.

Der spilles 46 runder i Championship, og dermed kan Fulham ikke længere indhente Wolverhampton.

De to bedste hold rykker direkte op, mens nummer tre til seks i rækken skal spille playoffkampe om en enkelt oprykningsplads.

Fulham så ellers ud til at være på sejrskurs hjemme mod Brentford, da Aleksandar Mitrovic i anden halvleg scorede til 1-0.

Få minutter før tid fik Brentfords Neal Maupay imidlertid udlignet til 1-1, hvilket altså skabte jubel hos Wolverhampton, der sidst var med i Premier League i 2012.

Brentford havde Andreas Bjelland med i første halvleg, mens Henrik Dalsgaard spillede hele kampen for gæsterne.

Tidligere lørdag lavede Kenneth Zohore et succesrigt indhop for Cardiff City, der vandt 2-0 ude over Norwich.

Den danske angriber blev sendt på banen cirka et kvarter før tid, og fire minutter før tid bragte han Cardiff foran 1-0.

/ritzau/